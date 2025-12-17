Teófilo Gutiérrez recomendó a River y Boca una figura del título de Junior de Barranquilla

Junior de Barranquilla volvió a quedarse con el título de Liga BetPlay y Teófilo Gutiérrez sumó una copa más a su palmarés personal. El delantero de 40 años pudo volver a celebrar con la camiseta del equipo que lo vio brillar desde sus inicios en el fútbol profesional.

A pesar del paso de los años, 'Teo' sigue siendo recordado por su paso por el fútbol argentino, donde ganó todos los títulos posibles con River Plate y dio de qué hablar vistiendo las camisetas de Racing y Rosario Central. Por esto, es una voz autorizada en esta liga.

La recomendación para River Plate y Boca Juniors

En medio de los festejos, Teófilo interrumpió la entrevista de que le hacían medios de comunicación a uno de sus compañeros y le dijo directamente a los clubes más importantes de Argentina: "River y Boca, aquí lo tienen, no hay más. Aquí lo tienen, mirenlo", comentó.

Se refería al defensor central Jermein Zidane Peña, samario de 26 años que logró consolidarse nuevamente como titular en Junior tras pasar 11 meses por fuera de las canchas por una complicada lesión. Según Gutiérrez, está listo para dar el salto a un equipo más competitivo.

Jermein Peña y su irrespeto a la prensa

En medio de esa misma entrevista que 'Teo' interrumpió, Peña lanzó un mensaje directo hacia los periodistas que cubren el fútbol colombiano, sacando pecho por el título de Junior con relación a las críticas recibidas durante el semestre.

“Toda la prensa se tiene que callar. Papi tienen que cerrar el culito e ir a dormir porque Barranquilla está presente y Junior no está solo”, expresó Peña con un tono fuerte mientras sostenía el trofeo en sus manos.