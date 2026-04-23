Video | Quebrada se está "devorando" una vía en Medellín y dejando en riesgo varias casas en La Honda

Crece la preocupación en el barrio La Honda, en Medellín, donde una quebrada está afectando de forma progresiva la vía del sector.

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La situación se presenta en medio de la temporada de lluvias y, según la comunidad, no ha sido atendida a tiempo, lo que ha permitido que el problema avance.

Quebrada está atravesando el barrio La Honda, en Medellín

En el punto afectado se observa un hilo constante de agua que cae sobre un tramo de la vía. Aunque a simple vista parece un flujo pequeño, los habitantes aseguran que el daño es mucho más grave de lo que se percibe.

Señalan que con el paso del tiempo, y especialmente con las lluvias, el terreno se ha ido debilitando hasta quedar prácticamente “carcomido” por debajo de las viviendas.

Los vecinos explican que la quebrada, que antes era pequeña, ha ido creciendo y erosionando la base de la vía. Cada vez que llueve con intensidad, el agua arrastra material y agrava la afectación, ampliando el deterioro del terreno.

Comunidad ha intentado con sus propios recursos frenar las afectaciones de la quebrada

Ante la falta de intervención, la misma comunidad ha tratado de mitigar el riesgo. En el lugar se evidencian costales con cemento y pequeños trabajos de pavimentación realizados por los propios residentes, quienes han tenido que invertir de su bolsillo para intentar frenar el avance del daño.

Sin embargo, advierten que estas acciones son insuficientes frente a la magnitud del problema.

Rafael, habitante del sector, describió así la situación que enfrentan diariamente:

Bueno, el problema que tenemos con esta cañada es que, anteriormente era una cañada muy pequeña, pero resulta que hoy en día, con el tema de la lluvia, se ha carcomido mucho y el agua se está metiendo por la parte de abajo y se está comiendo la vía, entonces cuando llueve fuerte, arrastra todo, entonces nosotros con recursos propios a ir haciendo pañitos de agua, hemos ido pavimentando un poquito y poniendo costales para poder mitigar un poco, pero eso no es suficiente.

¿Qué dicen las autoridades sobre el peligro que representa la quebrada?

Desde la Secretaría de Medio Ambiente de Medellín indicaron que no tenían conocimiento previo de la situación, pero que ya fue priorizada y se realizará una visita para evaluar el riesgo y definir las acciones correspondientes.

Las autoridades también hicieron un llamado a la comunidad para evitar arrojar basuras y escombros en la zona, ya que esto puede agravar la emergencia.

Mientras tanto, los habitantes de La Honda siguen a la espera de una solución que detenga el avance de la quebrada y reduzca el riesgo para sus viviendas.