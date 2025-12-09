CANAL RCN
Colombia Video

Capturan a pareja que robó una residencia en Valle: crimen quedó en video

Uno de los ladrones manipuló la cerradura e ingresó a la residencia.

Noticias RCN

septiembre 12 de 2025
06:52 p. m.
Alias Trejos y Angie fueron capturados en Popayán. Las autoridades les estaban siguiendo el rastro desde hace meses por un sigiloso robo en una residencia.

El crimen se perpetró el 27 de abril en Buga y quedó grabado por las cámaras de seguridad a plena luz del día. Los delincuentes llegaron al apartamento en una motocicleta.

¿Cómo ocurrió el robo?

‘Trejos’ se bajó de la motocicleta y forcejeó la chapa de la puerta. Además, revisó que no hubiese nadie vigilando en los pisos de arriba. Minutos después, este hombre pudo ingresar por la planta baja, en donde estaba el parqueadero.

Mientras subía por las escaleras, se vio que estaba enviándole notas de voz a alguien. ‘Trejos’ inspeccionó todos los rincones de la casa y entró a una habitación. Posteriormente, la cámara lo grabó cuando sacaba una maleta grande de color claro.

El video concluyó con este sujeto saliendo del edificio con la maleta. A pocos metros se encontró con 'Angie', quien lo esperaba en la motocicleta. Se cree que en el interior de la maleta había dinero, joyas y objetos de valor.

Las investigaciones apuntan que este no habría sido el único robo cometido por esta pareja, por lo que las pesquisas ahora buscan esclarecer más posibles sucesos. Tras la respectiva imputación de cargos, la justicia los envió a prisión mientras se sigue desarrollando el proceso.

Inseguridad en Buga

Con base en el Observatorio de Valle del Cauca, se sabe que entre enero hasta inicios de septiembre, se presentaron 407 hurtos en Buga. La mayoría de los crímenes se cometieron sin el uso de armas. Además, se tienen reportes de 10 casos en los que hubo motocicletas de por medio.

Al comparar las cifras con los años anteriores, se evidencia que hubo una reducción que no se veía desde 2021.

