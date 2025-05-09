Motociclista perdió la vida, luego de que un árbol le cayera encima en Valledupar

Una persona perdió la vida en la vía que conecta a Valledupar con Bosconia, luego de que un árbol cayera sobre la motocicleta en la que se movilizaba, en medio de una fuerte tormenta registrada, la tarde de este jueves 4 de septiembre, en la capital del Cesar.

El siniestro vial ocurrió en medio de un aguacero acompañado por intensas ráfagas de viento y tormenta eléctrica, fenómeno que afectó varios sectores urbanos y rurales del municipio. La víctima no alcanzó a recibir atención médica, debido a la gravedad del impacto.

RELACIONADO 800 familias viven con el agua a la cintura por las inundaciones en Antioquia

Pero un grupo considerable de personas se reunieron alrededor del árbol e intentaron levantarlo por partes para liberar al motociclista del que no se conoce mayor información.

Otras afectaciones se registraron en el casco urbano de Valledupar:

En el barrio Garupal, la emergencia también provocó la caída de varias redes de transmisión eléctrica que quedaron energizadas sobre el suelo, generando un alto riesgo para los habitantes de la zona. Como medida preventiva, las autoridades suspendieron el servicio de energía eléctrica.

Unidades del Cuerpo de Bomberos atendieron la situación, apoyando a las familias afectadas y controlando focos de incendio causados por cables energizados. La Oficina de Gestión del Riesgo, por su parte, inició un barrido para evaluar los daños dejados por el temporal en Valledupar y su zona rural.

Las autoridades recomiendan a la ciudadanía mantenerse informada y tomar precauciones durante las próximas horas, ante la posibilidad de nuevos eventos climáticos adversos.

¿Cómo estará el clima el resto del mes en Valledupar?

La predicción del clima para la capital del Cesar en septiembre del 2025 proyecta mínimas de 16°C y máximas de 30°C.

Se espera un clima templado en la ciudad y sus alrededores; sin embargo, se prevén lluvias 22 de los 30 días de septiembre; lo que hace de este un mes lluvioso.