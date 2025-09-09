CANAL RCN
Capturan a cabecilla de Los Shottas que asesinó a su hija de cuatro años en Valle

Las autoridades lo ubicaron en Chile. Su prontuario empezó hace dos décadas.

Capturan a hombre que asesinó a su hija en Buenaventura. Foto: Policía del Valle.

Noticias RCN

septiembre 09 de 2025
08:18 p. m.
La Policía se coordinó con las autoridades chilenas para capturar a Jhon Camilo Flórez Moreno, conocido por su alias de ‘Ñoño’.

A este hombre lo buscaban por torturar y asesinar a su hija de cuatro años en Buenaventura. Las investigaciones apuntan que cometió este crimen con una correa en mayo de 2024.

‘Ñoño’ asesinó a la menor con una correa

El hecho había sido reportado como un accidente casero, concretamente por una caída en gradas. Sin embargo, el dictamen de Medicina Legal indicó que el cuerpo de la menor recibió varios golpes con la correa.

‘Ñoño’ se volvió una de las personas más buscadas en Valle del Cauca. Por eso, la gobernación tenía vigente una recompensa de hasta 200 millones de pesos. Aparte de asesinar a su hija, era cabecilla del grupo delincuencial Los Shottas.

‘Ñoño’ comenzó a delinquir hace 20 años

Luego del asesinato, Flórez escapó del país y tras más de un año de investigaciones, se comprobó que residía en el sur del continente, lo cual hizo que se emitiera una circular roja de Interpol. Se espera el respectivo trámite de extradición para que responda por homicidio, concierto para delinquir, porte ilegal de armas y extorsión.

Este hombre tiene un historial criminal que data de hace 20 años. Empezó con el grupo Los Chiquillos y desde hace ocho años hacía parte de Los Shottas, en el que alcanzó a ser tercer cabecilla.

En febrero, la Defensoría alertó que 11 regiones estaban en peligro por la expansión de los grupos ilegales. Aparte de Los Shottas, había riesgo por el ELN, el Clan del Golfo, las disidencias de las Farc que se disputan entre sí (las de ‘Iván Mordisco’ y ‘Calarcá’) y los Espartanos.

Aparte de Buenaventura, la amenaza estaba presente en Nariño, Cauca, Antioquia, la Sierra Nevada, Magdalena Medio, Arauca, Meta, Guaviare, Córdoba, Tolima y Putumayo.

