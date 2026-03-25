Capturan a los cuatro presuntos responsables de secuestrar y asesinar a Neill Felipe Cubides

Este miércoles 25 de marzo, la Fiscalía informó que se materializaron las órdenes de captura contra los cuatro sospechosos en el secuestro y asesinato de Neill Felipe Cubides, quien ejercía como profesor de la Universidad Externado.

De acuerdo con lo mencionado por las autoridades, los presuntos responsables fueron ubicados en las localidades de Bosa y San Cristóbal. En las próximas horas, serán presentados ante un juez de control de garantías.

Sospechosos fueron capturados en Bosa y San Cristóbal

El crimen comenzó en la noche del jueves 15 de enero de 2026. Aquel día, Cubides salió de un centro médico en el Antiguo Country, localidad de Chapinero; y tomó un taxi.

Las cámaras revelaron que se subió al vehículo aproximadamente a las 10:06 p.m.; siendo este el último momento que lo vieron con vida. La trágica noticia se dio el 19 de enero, cuatro días después, cuando encontraron su cuerpo incinerado en la vereda Los Soches, zona rural de Usme en el sur de la ciudad.

El dictamen oficial reveló que fue víctima de puñaladas, golpiza y asfixia. Entre la noche del secuestro y la madrugada del día siguiente, los delincuentes realizaron transferencias y retiros bancarios por varios millones de pesos.

¿Cómo ocurrió el crimen?

Con respecto al cuerpo, fue hallado por los vecinos del sector, quienes les alertaron a las autoridades que estaba ocurriendo un incendio. Aparte de la docencia, se supo que Cubides trabajó en la Procuraduría.

“Enviamos nuestras más sinceras condolencias a su familia, amigos y seres queridos en este difícil momento. Las autoridades competentes adelantan las actuaciones correspondientes y serán las únicas encargadas de suministrar información oficial”, este fue el mensaje que dejó la institución educativa.

Su esposa, Denis Alfaro Flores, exigió que el caso no quede impune: “Por favor, no más violencia. Necesitamos y reclamamos seguridad y justicia. Queremos y anhelamos convivir en paz”.