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Atracos en Engativá aumentan por el robo de luminarias y cableados en los parques

Vecinos de Engativá denuncian hurtos reiterados durante madrugadas por falta de iluminación en zonas de alto tránsito como parques.

Noticias RCN

mayo 14 de 2026
10:58 a. m.
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El robo de cableado eléctrico y luminarias en parques públicos se ha convertido en un problema creciente de seguridad para los habitantes de Bogotá, dejando muchas zonas sin iluminación y expuestas a la delincuencia.

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El caso del barrio La Bonanza, en la localidad de Engativá, ejemplifica una situación que afecta a múltiples sectores de la capital colombiana.

El líder comunitario de la zona denunció que "los delincuentes llegan en sus carretas, muchas veces se roban las tapas de los puntos de energía, arrancan el cableado y nos están dejando las zonas inseguras".

Estos hurtos se presentarían de manera reiterativa durante las madrugadas, afectando especialmente el Parque Las Brisas y sectores aledaños a la avenida Boyacá con calle 72.

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Parques sin luz aumentan robos en Engativá

La falta de iluminación pública ha generado consecuencias directas en la seguridad de la zona.

Un vecino del sector explicó que "por motivos de que no hay alumbrado en el parque, los ladrones o indigentes y carreteros aprovechan para atracar, digamos, a la gente que llega tarde a sus casas o salen temprano a sus trabajos".

Los residentes del barrio La Bonanza reportan que los atracos comienzan desde las 4:00 de la mañana.

No solo sucede acá en el Parque Las Brisas. En el Parque Las Brisas ya los jóvenes no pueden salir a determinada hora. En las madrugadas igualmente los habitantes quieren salir para la avenida Boyacá con avenida calle 72, la parte baja del puente de igual manera. Es una zona que está oscura, una zona a la cual se les han robado las luminarias.

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Piden patrullaje y controles de seguridad en la zona

Los vecinos cuestionan la respuesta institucional ante esta problemática. El líder social solicitó “un control político en el Consejo de Bogotá a ver qué es lo que está haciendo esta entidad", refiriéndose a la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) de Bogotá.

Vemos que la UAESP en Bogotá no hace nada.

La comunidad solicita más apoyo de la Administración Distrital y la recuperación de una patrulla policial que anteriormente prestaba servicio en el sector y fue retirada.

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