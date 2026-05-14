Jóvenes pasan más de cinco horas al día frente a las pantallas, según investigación

Las redes sociales llegaron para quedarse y hoy en día estas plataformas representan una de las principales formas de interacción entre las personas del mundo entero.

Sin embargo, el tiempo en las pantallas se ha incrementado por lo que dicho fenómeno ha alertado especialmente a los expertos al ser los jóvenes la población más dependiente de estas.

¿Cuánto tiempo pasan los jóvenes frente a pantallas?

En los últimos años, el celular se ha vuelto una tecnología central en la vida diaria, ampliando sus funciones más allá de la comunicación hacia ámbitos como el trabajo, el estudio y el entretenimiento.

Según la GSMA, organización que agrupa a la industria móvil a nivel mundial, en 2026 hay alrededor de 5.830 millones de usuarios móviles, lo que equivale a cerca del 70% de la población mundial.

En este contexto, la Universidad Manuela Beltrán realizó un análisis descriptivo con un grupo de observación de jóvenes que compartieron voluntariamente las estadísticas de “Tiempo en pantalla” de sus teléfonos para conocer cuánto tiempo dedican al celular y cuáles son las aplicaciones que más utilizan.

El ejercicio permitió identificar patrones de uso que muestran cómo estos dispositivos se han convertido en una extensión de la vida diaria. En promedio, los participantes registraron 5 horas y 29 minutos de uso al día, lo que equivale a 38 horas y 22 minutos a la semana. Esto significa una jornada laboral completa cada siete días.

Según la investigación, si dicho ritmo se mantiene durante doce meses se podría hablar de un tiempo acumulado en campaña de aproximadamente 83 días al año.

¿Cuáles son las redes sociales a las que dedican más tiempo?

Las aplicaciones que aparecieron con mayor frecuencia fueron Instagram y WhatsApp, seguidas de TikTok, Facebook y YouTube. La presencia reiterada de estas plataformas sugiere que gran parte del tiempo de pantalla está concentrado en redes sociales, mensajería y entretenimiento digital.

Para Hans Acero, psicólogo de la Universidad Manuela Beltrán, la cifra encontrada en este análisis coincide con un punto a partir del cual el uso del celular puede tener efectos relevantes en la salud mental.

“Cuando su uso supera las cinco horas diarias, ya no se trata solo de funcionalidad, sino de un fenómeno que implica efectos neurobiológicos y cognitivos, debido a la sobreestimulación constante”.

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Consecuencias del tiempo prolongado frente a pantallas

Según el especialista, uno de los principales efectos es la llamada desregulación dopaminérgica, en la que el cerebro necesita cada vez más estímulos para obtener la misma sensación de gratificación.

Esto puede traducirse en una mayor necesidad de revisar redes sociales y consumir contenido de forma continua. Además, advierte que el uso excesivo puede generar saturación cognitiva, con dificultades para concentrarse y retener información, así como consecuencias emocionales como ansiedad y síntomas depresivos relacionados con la comparación social.

“En los casos más graves, el uso sostenido de pantallas puede derivar en conductas problemáticas o adictivas”.

Otros hallazgos de la universidad revelaron: 4 de cada 10 jóvenes dijeron que no podrían pasar 24 horas sin su teléfono celular y 9 de cada 10 participantes creen que el uso del celular seguirá aumentando en los próximos años.