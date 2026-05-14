VIDEO | Alerta en Barrancabermeja por avistamiento de un hipopótamo en ciénaga La Cira

Un nuevo avistamiento de un hipopótamo en la Ciénaga Cira, corregimiento El Centro, volvió a encender las alertas en Barrancabermeja.

El animal fue grabado en video mientras bostezaba, un comportamiento que, según expertos, constituye una señal de advertencia territorial. Este es el cuarto avistamiento registrado en lo que va del año.

Riesgo para comunidades y ecosistemas

Leonardo Granados Cárdenas, secretario de Ambiente y Transición Energética, advirtió que la situación representa un peligro creciente: “Podemos decirle a toda la comunidad de Barrancabermeja que el día de ayer la comunidad de la vereda Cuatro Bocas fueron en conocimiento nuevamente del avistamiento del hipopótamo… con señales de advertencia de territorialidad, lo que implica un espacio de peligro para las comunidades”.

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El funcionario explicó que la especie invasora ya ha desplazado a pescadores y alterado el ecosistema: “Ha desplazado los chigüiros, nutrias, babillas, es decir, ya hay una alteración al ecosistema fruto de la presencia de esa especie invasora”.

Exigen caza control

Granados señaló que la administración local ha solicitado al Ministerio de Ambiente y a la Corporación Autónoma acelerar las decisiones sobre captura o caza control: “La peligrosidad que tiene en estos momentos la comunidad de Cuatro Bocas es muy grande… se hace necesario que el Ministerio de Ambiente y la Corporación Autónoma aceleren el proceso para poder capturar esta especie o realizar los procedimientos de caza control”.

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El secretario insistió en que la prioridad es proteger la vida de los habitantes y la biodiversidad: “No podemos esperar a que haya una víctima. El principio de prevención y precaución busca evitar el daño y he sido muy diligente exigiendo contundencia por parte del ministerio”.

La presencia de hipopótamos en la región, introducidos décadas atrás, continúa siendo un desafío ambiental y de seguridad para las comunidades ribereñas.