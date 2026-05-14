Comprar ropa en outlets de EE.UU. podría costarle la visa americana: ¿Por qué?

Las autoridades migratorias de Estados Unidos advirtieron que utilizar la visa americana de turista para comprar ropa y productos en outlets con fines comerciales podría generar sanciones, incluida la cancelación inmediata del documento.

El endurecimiento de los controles migratorios ha puesto la lupa sobre viajeros que ingresan al país con visa B1/B2 y realizan compras masivas para posteriormente revender los artículos en sus países de origen.

¿Por qué comprar en outlets de EE.UU. podría afectar la visa americana?

Aunque comprar en outlets de Estados Unidos no es ilegal, las autoridades dejaron claro que el problema surge cuando las adquisiciones dejan de ser para uso personal y comienzan a interpretarse como actividades comerciales.

Según las autoridades de EE.UU. la visa B1/B2 fue creada para turismo, vacaciones, visitas familiares, tratamientos médicos temporales y algunas reuniones de negocios autorizadas. Sin embargo, no permite desarrollar actividades comerciales ni generar ingresos utilizando el ingreso como turista.

Por esa razón, agentes migratorios y autoridades del Departamento de Estado han intensificado la vigilancia sobre viajeros que realizan compras excesivas o repetitivas durante sus visitas al país.

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Actualmente, miles de latinoamericanos aprovechan descuentos en ropa, zapatos, bolsos, perfumes y tecnología en reconocidos outlets estadounidenses. No obstante, patrones de compra inusuales pueden activar alertas migratorias.

Entre los comportamientos que generan sospechas se encuentran:

Cantidades excesivas de productos iguales

Equipaje demasiado cargado para viajes cortos

Compras frecuentes en distintos viajes

Facturas elevadas difíciles de justificar

Respuestas inconsistentes sobre el uso de la mercancía

Las autoridades aclararon que no existe un límite exacto de productos permitidos, ya que cada caso es evaluado individualmente según la frecuencia de los viajes, la cantidad de artículos transportados y el comportamiento del viajero.

¿Qué sanciones puede recibir un turista en Estados Unidos por compras con fines comerciales?

Si los agentes consideran que una persona utilizó la visa americana para actividades no autorizadas, podrían aplicar medidas migratorias severas.

Entre las consecuencias que contempla la legislación migratoria estadounidense están:

Cancelación inmediata de la visa americana

Deportación

Restricciones para futuras solicitudes

Prohibición temporal o permanente de ingreso a Estados Unidos

Por estos motivos, expertos recomiendan que las compras realizadas durante viajes turísticos sean razonables y estén destinadas exclusivamente para uso personal o familiar.

Con el aumento de los controles migratorios en Estados Unidos, los viajeros con visa de turista deberán ser más cuidadosos con el volumen y frecuencia de sus compras para evitar inconvenientes en futuros ingresos al país.