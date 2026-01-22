CANAL RCN
Primicia | Revelan atroces detalles del crimen del profesor Neill Cubides: Lo torturaron y asfixiaron

Noticias RCN tuvo acceso al dictamen de Medicina Legal del profesor cruelmente asesinado, incinerado y abandonado en Usme, en el sur de Bogotá.

enero 22 de 2026
12:56 p. m.
En las últimas horas, Noticias RCN conoció en primicia el dictamen de Medicina Legal del profesor Neill Cubides, asesinado, incinerado y abandonado en el sur de Bogotá.

De acuerdo con el informe forense, el docente de la Universidad Externado habría sido torturado antes del macabro crimen.

Recibió tres puñaladas, fue asfixiado, golpeado cruelmente y quemado para borrar pruebas.

El profesor Neill Cubides fue asesinado con arma blanca, asfixiado y torturado

Su dolorosa muerte aun es un misterio para las autoridades que comienzan a armar el rompecabezas de lo que sucedió el pasado 16 de enero cuando encontraron su cuerpo incinerado en el sur de Bogotá.

Noticias RCN conoció el dictamen preliminar de Medicina Legal del cuerpo del profesor Cubides, el cual no ha podido ser identificado totalmente, debido a las quemaduras; por esta razón, los expertos adelantan un tratamiento de pulpejos para recuperar las huellas dactilares:

Tres heridas por arma blanca. Asfixia por estrangulamiento.

Quemaduras no permitenidentificar el cuerpo del profesor Neill Cubides

Yefrín Garavito, CEO de la Unidad de Investigación Criminal, explicó las condiciones en las que fue hallado el cuerpo y las pruebas que requiere para su plena identidad.

Cuando no se tienen las huellas plenamente definidas se utiliza la recuperación de pulpejos, mediante la rehidratación cadavérica para poder lograr la plena identidad de un cuerpo.

En el documento también se advierten las quemaduras que sufrió para borrar las evidencias tortura de las que fue víctima el profesor antes de su muerto.

El informe señala que faltan otras pruebas para determinar si hubo un número mayor de lesiones y la causa exacta de muerte.

“Exigimos y esperamos que las autoridades con prontitud y eficacia adelanten las investigaciones para establecer las causas y móviles de este vil crimen que segó la vida de mi esposo”, pidió la viuda de Cubides.

