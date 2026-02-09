ANLA pide sancionar a Urrá por presunto sobrepaso del embalse tras emergencia por lluvias

La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) anunció la apertura de un procedimiento sancionatorio contra la empresa URRÁ S.A. E.S.P., tras identificar un comportamiento recurrente de incumplimiento en las reglas de operación del embalse Urrá I.

Según la entidad, desde 2020 hasta 2026 se han registrado múltiples episodios en los que se superó la Curva Guía Máxima (CGM), el nivel que garantiza un volumen de seguridad ante crecientes.

“Desde 2020 hasta lo corrido de 2026, durante periodos seguidos, fueron sobrepasados los valores de Curva Guía Máxima”, señaló la ANLA en su comunicado, en el que se detallan seis conceptos técnicos remitidos a la empresa operante, advirtiendo inconsistencias y riesgos de mantener el embalse por encima de los volúmenes recomendados.

Los presuntos incumplimientos reiterados en 2024 y 2025

Según la ANLA, el monitoreo de 2024 evidenció que el 20 % de las mediciones incumplieron la Curva Guía Máxima, con registros como los de agosto de ese año, cuando el volumen del embalse se mantuvo por encima del límite máximo de manera sostenida.

La entidad aseguró que la situación se repitió en 2025, cuando la ANLA encontró una superación cercana al 20 % respecto de los valores de referencia, y en el segundo semestre el incumplimiento alcanzó el 30,6 % del tiempo evaluado.

En un concepto técnico emitido en diciembre de 2025, la autoridad concluyó que el sobrepaso “se explica en mayor medida como una decisión operativa y no como una respuesta excepcional de contingencia frente a eventos de crecientes”.

Emergencia en Córdoba y llamado a otros embalses

La directora de la ANLA, Irene Vélez Torres, afirmó que el incumplimiento tuvo consecuencias directas en comunidades afectadas por la emergencia en Córdoba. “Cientos de familias, que han perdido sus hogares y sustento, no fueron notificadas oportunamente y están siendo atendidas en albergues con condiciones inadecuadas”, aseguró.

La funcionaria enfatizó que el Plan de Emergencia y Contingencia de la empresa “no puede convertirse en un simple protocolo ni una mera formalidad; debe traducirse en acciones responsables que permitan salvar vidas ante un desastre como el ocurrido”.

Además, advirtió que seis embalses del país se encuentran actualmente en alerta roja y pidió a sus operadores activar planes de contingencia de manera oportuna e integral.