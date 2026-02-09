CANAL RCN
Colombia

ANLA pide sancionar a Urrá por presunto sobrepaso del embalse tras emergencia por lluvias

Según la entidad, desde 2020 hasta 2026 se han registrado múltiples episodios en los que se superó el nivel que garantiza un volumen de seguridad ante crecientes.

Hidroeléctrica Urrá. Foto: Página web de Hidroeléctrica de Urrá.

Noticias RCN

febrero 09 de 2026
04:26 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) anunció la apertura de un procedimiento sancionatorio contra la empresa URRÁ S.A. E.S.P., tras identificar un comportamiento recurrente de incumplimiento en las reglas de operación del embalse Urrá I.

Presidente Petro pide investigar hidroeléctricas por inundaciones en Córdoba, Chocó, Sucre y Bolívar
RELACIONADO

Presidente Petro pide investigar hidroeléctricas por inundaciones en Córdoba, Chocó, Sucre y Bolívar

Según la entidad, desde 2020 hasta 2026 se han registrado múltiples episodios en los que se superó la Curva Guía Máxima (CGM), el nivel que garantiza un volumen de seguridad ante crecientes.

“Desde 2020 hasta lo corrido de 2026, durante periodos seguidos, fueron sobrepasados los valores de Curva Guía Máxima”, señaló la ANLA en su comunicado, en el que se detallan seis conceptos técnicos remitidos a la empresa operante, advirtiendo inconsistencias y riesgos de mantener el embalse por encima de los volúmenes recomendados.

27 de los 30 municipios de Córdoba se encuentran en alerta roja por las lluvias: ya hay 120.000 damnificados
RELACIONADO

27 de los 30 municipios de Córdoba se encuentran en alerta roja por las lluvias: ya hay 120.000 damnificados

Los presuntos incumplimientos reiterados en 2024 y 2025

Según la ANLA, el monitoreo de 2024 evidenció que el 20 % de las mediciones incumplieron la Curva Guía Máxima, con registros como los de agosto de ese año, cuando el volumen del embalse se mantuvo por encima del límite máximo de manera sostenida.

Once toneladas de alimento para animales serán trasladadas a Córdoba por la UNGRD
RELACIONADO

Once toneladas de alimento para animales serán trasladadas a Córdoba por la UNGRD

La entidad aseguró que la situación se repitió en 2025, cuando la ANLA encontró una superación cercana al 20 % respecto de los valores de referencia, y en el segundo semestre el incumplimiento alcanzó el 30,6 % del tiempo evaluado.

En un concepto técnico emitido en diciembre de 2025, la autoridad concluyó que el sobrepaso “se explica en mayor medida como una decisión operativa y no como una respuesta excepcional de contingencia frente a eventos de crecientes”.

Lluvias en Colombia dejan 68.000 personas damnificadas: al menos 27.000 están en Córdoba
RELACIONADO

Lluvias en Colombia dejan 68.000 personas damnificadas: al menos 27.000 están en Córdoba

Emergencia en Córdoba y llamado a otros embalses

La directora de la ANLA, Irene Vélez Torres, afirmó que el incumplimiento tuvo consecuencias directas en comunidades afectadas por la emergencia en Córdoba. “Cientos de familias, que han perdido sus hogares y sustento, no fueron notificadas oportunamente y están siendo atendidas en albergues con condiciones inadecuadas”, aseguró.

La funcionaria enfatizó que el Plan de Emergencia y Contingencia de la empresa “no puede convertirse en un simple protocolo ni una mera formalidad; debe traducirse en acciones responsables que permitan salvar vidas ante un desastre como el ocurrido”.

Además, advirtió que seis embalses del país se encuentran actualmente en alerta roja y pidió a sus operadores activar planes de contingencia de manera oportuna e integral.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Inseguridad en Bogotá

VIDEO: mujer fue herida con arma traumática tras oponerse a robo en el norte de Bogotá

Elecciones en Colombia

No habrá cambios en tarjetones: Registrador Penagos anuncia inicio de impresión para el 8 de marzo

Bogotá

Indignación: dejan libre a presunto ladrón de carros de alta gama en Bogotá

Otras Noticias

Ofertas de empleo

17 mil vacantes disponibles en Bogotá en todas las áreas: así será la jornada de empleo

17 mil empleos en un solo lugar: Bogotá realizará feria laboral para todos los perfiles.

Venezuela

¿Por qué el régimen en Venezuela volvió a secuestrar a Juan Pablo Guanipa?: Esta sería la razón

El régimen venezolano detuvo nuevamente a Juan Pablo Guanipa tras las declaraciones que dio de su excarcelación. Solo estuvo 12 horas en libertad.

Atlético Nacional

Atlético Nacional confirmó la venta de una de sus promesas al fútbol del exterior

Super Bowl

¿En shock?: así habría reaccionado Kendall Jenner ante el show de Bad Bunny en el Super Bowl

Boyacá

Paciente ve pasar el calendario mientras sigue esperando que le den la insulina: ¿Quién responde?