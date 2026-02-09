Confirman la muerte de un subintendente en Norte de Santander

Este lunes 9 de febrero las autoridades de Norte de Santander confirmaron el fallecimiento del subintendente Andrés Felipe de la Hoz.

El uniformado había resultado herido mientras cumplía con sus funciones en la subestación de Policía del corregimiento de Guamalito, zona rural del municipio de El Carmen.

Su muerte se suma a una semana marcada por hechos de violencia contra la Fuerza Pública en el departamento.

El deceso del uniformado se conoció en medio de un contexto de intensificación de acciones armadas en la región del Catatumbo.

Ataque contra batallón en Ocaña dejó varios heridos

Precisamente, en la noche del 5 de febrero se registró un atentado con explosivos contra el Batallón de Infantería N.º 15 General Francisco de Paula Santander, ubicado en el municipio de Ocaña.

De acuerdo con la información oficial, el ataque fue atribuido al Frente Carlos Armando Cacua Guerrero del ELN.

Las autoridades señalaron que los responsables habrían adaptado artefactos explosivos de fabricación artesanal en una volqueta, desde la cual lanzaron la ofensiva contra la unidad militar.

La detonación generó momentos de alarma en la zona y dejó como saldo dos militares heridos por esquirlas. Ambos fueron trasladados de inmediato a un centro asistencial en Ocaña, donde reciben atención médica especializada. Según los reportes preliminares, su condición es estable.

Tras el atentado, las tropas desplegaron un operativo en el área para ubicar a los responsables. En medio de la reacción militar, uno de los presuntos participantes fue abatido y otro integrante del grupo armado fue capturado cuando intentaba huir.