VIDEO: mujer fue herida con arma traumática tras oponerse a robo en el norte de Bogotá

Este lunes 9 de febrero se registró un grave caso de inseguridad en Bogotá, el cual quedó registrado en video. Una mujer fue víctima de un presunto caso de fleteo tras retirar una millonaria suma de una entidad bancaria en el norte de la ciudad.

De acuerdo al reporte de las autoridades, el hecho se presentó en la calle 100 con carrera 62, cerca del centro comercial Iserra 100. En las imágenes se observa que la víctima forcejea con una persona que se movilizaba como parrillera en una motocicleta, quien buscaba quitarle un bolso.

A plena luz del día, el delincuente accionó su arma y terminó impactando a esta mujer en una de sus piernas, por lo que terminó cediendo. Los responsables de este hecho huyeron del lugar y ahora están siendo buscados por las autoridades.

¿Qué pasó con la víctima del robo?

La Policía Metropolitana de Bogotá confirmó a Noticias RCN que el impacto que recibió la mujer fue con un arma traumática, siendo llevada a la Clínica Shaio, donde recibe atención. Al parecer, el caso no reviste gravedad.

También se confirmó que la mujer había retirado instantes atrás una suma de 3 millones de pesos en un banco. Mientras tanto, la Sijín de la Policía se encuentra revisando las cámaras de seguridad para seguirle la pista a estos delincuentes.

Los ladrones que dejaron libres en Bogotá

Las cámaras de seguridad que revisan las autoridades, además que intentan dar con el paradero de estos delincuentes, también buscan identificar si se trata de los mismos ladrones que fueron dejados en libertad por un juez de la República en días pasados.

Fue el 26 de enero cuando las autoridades capturaron a dos integrantes de una organización de fleteros que opera en el norte y occidente de la ciudad. Pese a las pruebas y que uno de ellos tenía anotaciones por fuga de presos y hurto calificado, quedaron libres.