Buque ARC Simón Bolívar enfrenta nevada con vientos de 100 km/h en estrecho de Gerlache en la Antártida

La embarcación se encuentra cerca de la isla Bombay, en el día 66 de su misión en el continente blanco.

febrero 09 de 2026
05:03 p. m.
El buque ARC Simón Bolívar continúa su travesía por el estrecho de Gerlache en la Antártida, enfrentando condiciones climáticas extremas que incluyen nevadas intensas y vientos de hasta 50 nudos, equivalentes a 100 kilómetros por hora.

Buque ARC Simón Bolívar enfrenta nevada en estrecho de Gerlache

La embarcación se encuentra cerca de la isla Bombay, en el día 66 de su misión en el continente blanco.

Los tripulantes a bordo indicaron que no ha dejado de nevar y que la sensación térmica alcanzó los menos 25 grados centígrados, una temperatura que no habían experimentado anteriormente durante la expedición.

El estrecho de Gerlache es una ruta transitada por cruceros turísticos que visitan la región durante el verano austral, período en el que paradójicamente se registran estas nevadas.

La tripulación del buque colombiano ha documentado diversos panoramas antárticos durante su tránsito, mostrando en tiempo real las condiciones del continente.

A pesar de las adversas condiciones climáticas, la tripulación mantiene sus actividades habituales. Durante la transmisión se mostró la preparación de croquetas de arroz con queso en la cocina del buque, una actividad que forma parte de la rutina diaria de los marinos.

Durante la transmisión, se observó un cambio repentino en las condiciones meteorológicas: la nevada disminuyó y el cielo comenzó a despejarse parcialmente, permitiendo la aparición del sol. Este fenómeno evidencia la variabilidad climática característica del continente antártico.

La expedición continúa monitoreando el clima en coordinación con el Instituto Antártico Chileno, que realiza seguimiento a las redes de sensores meteorológicos instalados en el continente blanco.

La misión del ARC Simón Bolívar forma parte de las operaciones navales colombianas en la Antártida.

