CANAL RCN
Colombia Video

Capturan a ‘rompevidrios’ en Bogotá: persecución permitió acabar con su imperio criminal

Dos de los capturados cuentan con un extenso prontuario. Se investiga si hubo un cómplice que habría huido.

Nicolás Martínez Sánchez

marzo 01 de 2026
01:28 p. m.
Una persecución hace pocas horas en Bogotá resultó con la captura de tres hombres que eran ‘rompevidrios’. Tenían bajo el terror a la localidad de Suba.

El hecho se presentó este domingo 1 de marzo en Pontevedra en la madrugada. Comenzó cuando uniformados realizaban labores de registro y control. Al notar su presencia, un carro aceleró, generando sospechas.

¿Cómo ocurrió el robo?

Acto seguido, se puso en marcha un plan candado que se transformó en persecución. Después de detener el vehículo, se inspeccionó hasta encontrar una tablet en el maletero. Los tres ocupantes mantuvieron una actitud nerviosa.

Paralelamente, una persona se comunicó con la Policía para denunciar que le habían robado su tablet luego de romperle los vidrios de su vehículo.

Con esta información, se corroboraron las sospechas. Los ocupantes del carro se dedicaban a romper vidrios para llevarse los objetos visibles. Cuando la víctima revisó el dispositivo, comprobó que era suyo.

Ladrones tienen antecedentes

Dos de los implicados tienen anotaciones por robos y se tiene conocimiento de un cuarto responsable, quien, si bien no rompió los vidrios, era responsable de vigilar y perfilar los carros.

La última vez que se registró un caso de ‘rompevidrios’ fue el 10 de febrero. El lugar del crimen fue el barrio La Perseverancia en la localidad de Santa Fe.

Los protagonistas eran un hombre de 46 años y una mujer de 37 años. Los pudieron capturar luego de que los vecinos alertaran. Un dato importante es que ambos tenían más de 11 reportes por crímenes con el mismo modus operandi.

En enero, las autoridades registraron 9.021 hurtos a personas, siendo Engativá, Kennedy, Suba, Chapinero, Teusaquillo y Fontibón los de mayor cantidad de casos.

