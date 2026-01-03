CANAL RCN
Dos muertos y 14 heridos tras tiroteo en un bar de Austin: responsable fue abatido

El responsable atacó desde la distancia con un rifle francotirador.

AFP

marzo 01 de 2026
12:16 p. m.
Este domingo 1 de marzo, se presentó un tiroteo en un bar de Austin, Estados Unidos. Las autoridades revelaron que el presunto responsable fue abatido.

El hecho ocurrió en la madrugada en West Sixth Street y deja, hasta el momento, dos muertes (incluyendo al tirador) y 14 víctimas hospitalizadas. El bar se llama Buford’s.

Responsable era un francotirador

Alex Doran, agente especial del FBI, no descartó que fuese un ataque terrorista: “Todavía es demasiado pronto en el proceso para determinar una motivación exacta, pero hubo indicios relacionados con el sujeto y con su vehículo que apuntan a un posible nexo con el terrorismo”.

“Por ahora solo estamos en condiciones de decir que potencialmente se trató de un acto de terrorismo”, declaró.

El reporte oficial de las autoridades indica que, sobre las 1:59 a.m., el servicio médico recibió la llamada. Al lugar, acudieron paramédicos y oficiales, siendo estos últimos quienes accionaron sus armas contra el francotirador.

Con lo que respecta a los heridos, se estima que tres podrían estar críticos. El alcalde Kirk Watson destacó la rapidez de los agentes: “Estoy muy agradecido por la rapidez con la que nuestros funcionarios de seguridad pública respondieron a esto. No creo que haya ninguna duda de que salvó vidas”.

Algunos de los lesionados están críticos

Un tiroteo similar ocurrió el 24 de septiembre de 2025 frente a la oficina de ICE en Dallas. Hubo tres muertos y varios heridos. El responsable falleció después de que, según las autoridades, atentara contra su vida.

Si bien no se revelaron los nombres de las víctimas, lo cierto es que habrían sido migrantes que estaban detenidos. Se cree que estuvo motivado como una respuesta a las políticas contra la migración ilegal.

