Tres soldados permanecen en el Hospital Universitario de Santander tras ataque en sur de Bolívar

Uno de ellos permanece en estado crítico en la unidad de cuidados intensivos tras recibir esquirlas en el abdomen, mientras que los otros dos se encuentran estables.

marzo 01 de 2026
01:25 p. m.
Un nuevo ataque contra la fuerza pública se registró este 28 de febrero en el sur de Bolívar, cuando un helicóptero del Ejército que sobrevolaba la zona fue blanco de disparos. De acuerdo con información oficial, 12 uniformados resultaron heridos y fueron trasladados a diferentes centros médicos.

Tres soldados atendidos en Bucaramanga

A Bucaramanga llegaron algunos de los militares lesionados en el atentado. Tres de ellos fueron remitidos al Hospital Universitario de Santander, donde se confirmó que tienen entre 24, 27 y 29 años. Uno permanece en estado crítico en la unidad de cuidados intensivos tras recibir esquirlas en el abdomen, mientras que los otros dos se encuentran estables.

Los demás soldados heridos fueron atendidos en el dispensario de la Quinta Brigada, según reportes oficiales.

Autoridades confirman estado de salud

Desde las afueras del hospital, se informó que el personal médico mantiene seguimiento constante a los soldados. "Sí, de acuerdo al reporte que queda del hospital universitario, entendemos que están estables hay uno que se encuentra delicado de salud en UCI y que esperamos su recuperación", indicó a Noticias RCN el secretario del Interior, Óscar Hernández.

Las autoridades reiteraron que se adelantan investigaciones para esclarecer las circunstancias del ataque y reforzar la seguridad en la zona.

