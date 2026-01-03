CANAL RCN
Deportes

Hinchas de Santa Fe se enfrentaron con puñales en el cumpleaños 85 del club: videos

Cumpleaños de Independiente Santa Fe terminó en enfrentamientos con puñales a las afueras de El Campín.

hinchas santa fe pelea cuchillos cumpleanos el campin
Fotos: Capturas pantalla X

Noticias RCN

marzo 01 de 2026
12:15 p. m.
Lo que debía ser una jornada de celebración por el cumpleaños número 85 de Independiente Santa Fe terminó empañado por graves hechos de violencia entre los propios hinchas del club.

En la noche del domingo 28 de febrero, a las afueras del Estadio El Campín, se registraron peleas con puñales, sombrillas y otros objetos contundentes, según quedó evidenciado en varios videos difundidos en redes sociales.

Las imágenes, grabadas por vecinos del sector, muestran escenas de caos en las que varios hombres, identificados con distintivos del equipo ‘cardenal’, se enfrentan entre sí utilizando sombrillas, armas blancas y golpes, mientras otras personas intentan huir del lugar. La situación generó temor entre residentes y transeúntes de la zona.

Los disturbios ocurrieron luego de una serie de actividades organizadas para conmemorar el cumpleaños del club, fundado en 1941.

Pelea entre hinchas de Santa Fe genera caos en aniversario 85

Durante la jornada, seguidores del Independiente Santa Fe se congregaron desde tempranas horas para participar en una caravana convocada por la barra Guardia Albi Roja Sur.

El recorrido inició en el sector del Monumento de Banderas y avanzó por varias vías principales de la ciudad hasta llegar al estadio El Campín.

Las concentraciones derivaron en bloqueos viales y afectaciones al transporte público, especialmente en el centro y occidente de la capital. Según reportes oficiales, más de 58.000 usuarios resultaron perjudicados por cierres de estaciones y desvíos en distintas troncales y rutas del sistema de transporte masivo.

A las 8:30 p. m., dentro del estadio, se realizó una alborada con show de pirotecnia, actividad que contó con ingreso gratuito. La organización permitió el acceso con camisetas, bufandas, banderas y sombrillas alusivas al club, así como el uso del parqueadero sur para vehículos particulares.

Sin embargo, una vez finalizados los actos oficiales, la situación se salió de control en los alrededores del escenario deportivo.

Enfrentamientos con armas blancas en el cumpleaños de Santa Fe

Los videos que circulan en redes sociales evidencian la falta de control y la escalada de violencia entre hinchas del mismo equipo, un fenómeno que ha sido duramente cuestionado por ciudadanos y autoridades.

En las grabaciones se observa cómo algunos involucrados portan cuchillos y atacan a otros seguidores, mientras la multitud se dispersa.

Hasta el momento, las autoridades no han entregado un balance oficial de personas heridas ni capturas relacionadas con los enfrentamientos.

