VIDEO | Segundo por segundo: así cayó rompevidrios que robó millonario botín en Bogotá

La Policía le puso punto final a dos hombres que se dedicaban a robar en Bogotá bajo la modalidad de rompevidrios.

Como su nombre lo dice, esta modalidad se basa en violentar los vidrios de los automóviles para robar lo que hay en su interior. Los ladrones suelen buscar carros o camionetas que estén en sitios alejados en los que no haya mucha gente a los alrededores.

Ladrón se llevó computadores y tablets

Unas personas se estacionaron y luego fueron a un local. Sin embargo, al volver vieron los fuertes daños que le ocasionaron al vehículo. Se robaron computadores y otros dispositivos tecnológicos avaluados en 12 millones de pesos.

Las cámaras mostraron que uno de los ladrones, quien vestía chaqueta azul, iba caminando por la acera y luego de revisar que no hubiese moros en la costa, inspeccionó el interior del carro plateado con una linterna.

De forma sigilosa, violentó el vidrio y pudo llevarse los objetos de valor con facilidad, los cuales estaban guardados en una maleta.

El robo había ocurrido hace pocos segundos, debido a que sorprendieron a uno de los ladrones emprendiendo la huida en una camioneta. Tras el llamado oportuno a la Policía, comenzó la persecución.

Cómplice tiene condición de discapacidad

La camioneta quedó sin escapatoria cuando transitaba por la carrera 7 con calle 50. Efectivamente, encontraron al ladrón acompañado de su cómplice. Al interior del mismo estaban los objetos robados hace poco.

El secuaz tiene condición de discapacidad, por lo que ajustó la camioneta acorde a su situación para facilitar las huidas de los robos.

La encuesta de percepción ciudadana Bogotá Cómo Vamos reveló que el año pasado, la problemática que más preocupó a los habitantes fue el atraco callejero. El 61.7% de los encuestados consideró esto. También aquejaron los robos de carros o autopartes, asaltos en apartamentos y comercios.