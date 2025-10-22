CANAL RCN
VIDEO | Así se vería la nueva calle 13: la megaobra en Bogotá que beneficiaría a millones

La Alcaldía de Bogotá dio a conocer el cronograma sobre lo que vendrá para la nueva calle 13.

octubre 22 de 2025
09:45 p. m.
En las últimas horas, el Distrito le dio inicio al proceso de licitación para los tramos 3, 4, 5 y 6; los cuales hacen parte de la nueva calle 13.

El pasado domingo 12 de octubre se llevó a cabo la implosión de los puentes El Pulpo, ubicados en la calle 13 con avenida Américas y carrera 50. Después de varias décadas, la estructura tuvo su final.

Implosión de los puentes de la calle 13

Este procedimiento no duró más de un minuto y se realizó con todos los protocolos correspondientes. La zona de los alrededores fue evacuada y la parte verde pudo ser reubicada.

De acuerdo con lo mencionado por el Distrito, era necesaria la implosión de la estructura para comenzar con la nueva calle 13, la cual tendrá tres niveles: uno con una glorieta y tres carriles de tráfico mixto, otro con glorieta para Transmilenio y el último con dos puentes vehiculares.

En los planes de la Alcaldía, la nueva calle 13 tendrá 11.62 kilómetros, tendrá carriles para Transmilenio y tráfico mixto. Contará con ciclorruta, zona verde y tres puentes.

Con la puesta en marcha de la nueva calle 13, se espera beneficiar a más de 1.6 millones de habitantes. Además, convergerán los ciudadanos con el transporte público, la entrada de carga y el espacio público.

¿Cuándo concluirían las obras?

Un dato importante es que esta no es la primera vez que se le abre licitación a este proyecto, ya había pasado en 2022. Para aquel momento, se contemplaron cinco tramos, aunque cuatro entraron en el proceso contractual.

No obstante, solamente los dos primeros fueron adjudicados, mientras que el otro par quedó desierto. El Distrito entonces estudió el proceso y le hizo las mejoras.

Acorde a los planos recientes, se espera que los contratos sean adjudicados para antes de que acabe 2025. En ese orden de ideas, las etapas de preconstrucción comenzarían en el primer trimestre del próximo año. Las construcciones formales serían en 2027 y la nueva calle 13 sería una realidad en 2030.

