Sicario casi rompe en llanto luego de ser capturado por asesinar a un comerciante en Jamundí

En las últimas horas, la Policía capturó a un sicario que asesinó a un comerciante en Jamundí. El crimen quedó grabado por las cámaras de seguridad.

Este atroz hecho ocurrió en la noche del 20 de junio en un local. Sobre las 7:00 p.m., los clientes estaban compartiendo, entre ellos el sicario.

Asesinato ocurrió en la noche del 20 de junio

Durante el video, se vio que este hombre estaba en la parte exterior del local. Sin mediar palabra, sacó un arma y a pocos metros, le disparó al comerciante. Acto seguido, emprendió la huida.

Por medio de dos allanamientos en el barrio Jardín, los uniformados pudieron ubicar a este hombre, quien deberá responder por homicidio agravado y porte ilegal de armas de fuego. Durante el operativo, se halló la ropa que usó aquel día.

Este criminal tiene antecedentes de hechos cometidos en Venezuela por hurto genérico común y porte, detención u ocultación de arma. También tiene un historial ligado al tráfico ilícito y sustancias estupefacientes y psicotrópicas en la modalidad de distribución menor. Durante la respectiva captura, esta persona estuvo a punto de romper en llanto.

Homicidios en Jamundí

El Observatorio de Seguridad del Valle del Cauca apunta que, con corte al 22 de agosto, se presentaron 78 homicidios en Jamundí, cometidos principalmente con el uso de armas de fuego (68).

Al comparar las cifras con el mismo periodo del año anterior, hubo una leve estabilidad. Para agosto de 2024, se presentaron 75 crímenes, tres menos que este año.

El arma de fuego también fue el método más usado por los delincuentes. Con respecto a los últimos años, la cifra de 2025 (hasta agosto) llegó al mismo nivel que el 2021. El año con más registros fue 2023 con 82 crímenes de esta índole, mientras que el de menos fue 2020 con 40.