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Hombre con brazalete del Inpec intentó escapar de la Policía y fue capturado en Chapinero

Según establecieron las autoridades, el ciudadano cumplía una medida de detención domiciliaria por un proceso relacionado con homicidio.

Foto X: @PoliciaBogota

Noticias RCN

agosto 19 de 2026
07:46 a. m.
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Un hombre de 33 años que cumplía detención domiciliaria por un proceso de homicidio fue capturado en Bogotá luego de ser sorprendido fuera del lugar donde debía permanecer.

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El ciudadano llevaba un brazalete electrónico del Inpec, que presuntamente había intentado ocultar con papel aluminio para evitar ser identificado.

La captura ocurrió el lunes 17 de agosto de 2026, durante una jornada de prevención, registro y control realizada por uniformados de la Policía de Bogotá en el barrio Marly, localidad de Chapinero.

De acuerdo con la información entregada por las autoridades, los policías notaron una actitud sospechosa por parte del hombre cuando este se percató de la presencia de los uniformados. En ese momento, habría intentado escapar rápidamente del sector.

Hombre intentó ocultar el brazalete electrónico

Durante el procedimiento de registro, los policías encontraron dos teléfonos celulares que estaban envueltos en papel aluminio.

Además, descubrieron que el ciudadano llevaba en uno de sus tobillos un brazalete electrónico de vigilancia, también cubierto con el papel.

La situación llamó la atención de los uniformados, quienes procedieron a verificar la identidad del hombre y las condiciones de la medida judicial que tenía vigente.

Según establecieron las autoridades, el ciudadano cumplía una medida de detención domiciliaria por un proceso relacionado con homicidio.

Su lugar de permanencia autorizado estaba ubicado en la localidad de Engativá, por lo que su presencia en Chapinero no correspondía con las condiciones de la medida.

El hombre aseguró que debía permanecer en un domicilio de Engativá, pero no presentó ante los policías ningún permiso o autorización que justificara que estuviera fuera de ese lugar.

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Ante esta situación, los uniformados procedieron a capturarlo por el delito de fuga de presos y lo dejaron a disposición de la autoridad competente, que deberá definir su situación jurídica.

Además del brazalete de vigilancia, durante el procedimiento fueron incautados los dos celulares que llevaba consigo, debido a que el ciudadano no pudo justificar si eran de él.

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