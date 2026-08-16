Capturado sujeto que abusó de una menor que estaba bajo el cuidado de su esposa

Una investigación adelantada de manera conjunta por la Alcaldía de Medellín y la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá permitió la captura de un hombre de 62 años, señalado de estar involucrado en tres hechos de presunto abuso sexual contra una menor de edad en el sector de Guayabal.

La detención se realizó en vía pública del barrio Cristo Rey, en la comuna 15-Guayabal, en cumplimiento de una orden de captura por el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años, según informó la Secretaría de Seguridad y Convivencia de Medellín.

La víctima es una niña de ocho años

De acuerdo con la información del caso, los hechos investigados habrían ocurrido durante junio de este año. La víctima sería una niña de ocho años residente en el mismo sector.

La investigación estableció que la menor permanecía bajo el cuidado de la esposa del hombre señalado, en la residencia donde presuntamente se presentaron los hechos.

Los investigadores lograron documentar tres episodios en los que la niña habría sido víctima del ahora detenido.

Para avanzar en el proceso judicial, las autoridades recopilaron elementos materiales probatorios que permitieron sustentar la orden de captura.

“De acuerdo con la Unidad Básica de Investigación Criminal Sepro-Meval, los hechos habrían ocurrido en junio pasado y la víctima fue una niña de ocho años residente del sector. La investigación estableció que la menor era cuidada por la esposa del individuo en la residencia donde ocurrieron los hechos”, se lee en un comunicado de la Alcaldía.

Detenido por abuso quedó a disposición de las autoridades

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El detenido quedó a disposición de las autoridades

Una vez fue capturado, el hombre quedó a disposición de la autoridad competente para continuar con el proceso de judicialización y responder por los delitos que se le atribuyen.

Las autoridades reiteraron la importancia de las labores investigativas y de coordinación institucional para atender casos que involucren la vulneración de los derechos de niños, niñas y adolescentes.