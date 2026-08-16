CANAL RCN
Colombia

Capturado sujeto que abusó de una menor que estaba bajo el cuidado de su esposa

Los investigadores lograron documentar tres episodios en los que la niña de ocho años habría sido víctima del ahora detenido.

Foto: Alcaldía de Medellín

Noticias RCN

agosto 16 de 2026
03:23 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Una investigación adelantada de manera conjunta por la Alcaldía de Medellín y la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá permitió la captura de un hombre de 62 años, señalado de estar involucrado en tres hechos de presunto abuso sexual contra una menor de edad en el sector de Guayabal.

Judicializado sujeto que abusó violentamente de una menor: la amenazó con un arma
RELACIONADO

Judicializado sujeto que abusó violentamente de una menor: la amenazó con un arma

La detención se realizó en vía pública del barrio Cristo Rey, en la comuna 15-Guayabal, en cumplimiento de una orden de captura por el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años, según informó la Secretaría de Seguridad y Convivencia de Medellín.

La víctima es una niña de ocho años

De acuerdo con la información del caso, los hechos investigados habrían ocurrido durante junio de este año. La víctima sería una niña de ocho años residente en el mismo sector.

La investigación estableció que la menor permanecía bajo el cuidado de la esposa del hombre señalado, en la residencia donde presuntamente se presentaron los hechos.

Los investigadores lograron documentar tres episodios en los que la niña habría sido víctima del ahora detenido.

Para avanzar en el proceso judicial, las autoridades recopilaron elementos materiales probatorios que permitieron sustentar la orden de captura.

“De acuerdo con la Unidad Básica de Investigación Criminal Sepro-Meval, los hechos habrían ocurrido en junio pasado y la víctima fue una niña de ocho años residente del sector. La investigación estableció que la menor era cuidada por la esposa del individuo en la residencia donde ocurrieron los hechos”, se lee en un comunicado de la Alcaldía.

Detenido por abuso quedó a disposición de las autoridades

Hombre enviado a la cárcel por presunto abuso sexual durante ritual en Pereira
RELACIONADO

Hombre enviado a la cárcel por presunto abuso sexual durante ritual en Pereira

El detenido quedó a disposición de las autoridades
Una vez fue capturado, el hombre quedó a disposición de la autoridad competente para continuar con el proceso de judicialización y responder por los delitos que se le atribuyen.

Las autoridades reiteraron la importancia de las labores investigativas y de coordinación institucional para atender casos que involucren la vulneración de los derechos de niños, niñas y adolescentes.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Temblor en Colombia

Javier Fernández 'El Cantante del Gol', despide a familiares fallecidos tras terremoto

Temblor en Colombia

VIDEO | Así están pasando las noches las familias damnificadas por el terremoto en Valle del Cauca

Temblor en Colombia

Rescatan a una pequeña perrita que estuvo cuatro días entre los escombros en Cali

Otras Noticias

Artistas

Jhonny Rivera reveló las imágenes del terremoto en su casa: video

Así vivió Jhonny Rivera el terremoto junto a su esposa, Jenny López: el momento quedó captado en video.

Hungría

Accidente de autobús en Hungría deja 12 muertos y decenas de heridos

El vehículo transportaba a 57 pasajeros y dos conductores, todos de nacionalidad polaca, y se dirigía desde Serbia hacia Polonia. Las autoridades investigan las causas del siniestro.

Bayern Múnich

Compañero de Luis Díaz se desplomó en pleno partido: preocupación en el Bayern

Temblor en Colombia

Terremoto en Colombia: plataforma habilita tecnología gratuita de donaciones para fundaciones afectadas

Salud mental

Lo que un terremoto puede provocar en su salud semanas después