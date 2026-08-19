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Francia acumula 52 días de ola de calor: récord histórico en pleno verano

El año 2026 ya registró los días más calurosos de media en Francia, el 24 y 25 de junio.

Foto: AFP
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AFP

agosto 19 de 2026
07:44 a. m.
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Francia batió un récord con 52 días de ola de calor desde mediados de junio, según un análisis de AFP de datos de la agencia meteorológica Météo-France, cuando el verano en Europa aún no ha terminado.

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Europa occidental vivió el inicio de verano más cálido jamás registrado, con un período junio-julio marcado por olas de calor, sequía generalizada e incendios, alimentados por el cambio climático.

En Francia metropolitana, el número total de días en las tres olas de calor vividas desde junio supera ampliamente los 33 días de 2022 y los 22 contabilizados durante el mortífero verano de 2003.

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Tres olas de calor consecutivas

El país registró 14 días en junio, 16 en julio y otros 22 desde finales de julio. Esta última ola, aún en curso, es la segunda más duradera, sólo por detrás de los 23 días de julio de 1983. Se trata de la 54.ª ola de calor que sufre Francia desde 1947, más de la mitad ocurridas después de 2010.

Aunque las autoridades activaron alertas desde mayo, ese episodio no cumplió los criterios de Météo-France para ser contabilizado como ola de calor, al no alcanzar la intensidad requerida.

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Récord térmico nacional

El año 2026 ya registró los días más calurosos de media en Francia, el 24 y 25 de junio. El indicador térmico nacional, que considera temperaturas diurnas y nocturnas de 30 estaciones de referencia, alcanzó los 30 °C, superando el récord establecido en 2003.

La persistencia de temperaturas extremas confirma la tendencia de fenómenos meteorológicos cada vez más intensos y prolongados, en un escenario que refuerza la urgencia de enfrentar los efectos del cambio climático.

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