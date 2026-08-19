¿Cuándo comienzan a entregar los subsidios de arriendo para damnificados? Ya hay fecha

En las últimas horas, el Ministerio de Vivienda confirmó que la entrega de subsidios de arriendo para los damnificados por el terremoto de magnitud 7.4 que sacudió al país el pasado 10 de agosto comenzará en las próximas semanas.

El presidente Abelardo de la Espriella ordenó llevar a cabo un censo poblacional para determinar el grupo de beneficiarios de esta medida.

Vamos a disponer de un subsidio de arriendo para que las personas, mientras reparamos las viviendas, puedan irse a un arriendo (…) Necesitamos hacer ese censo, caracterizar las viviendas para proceder de conformidad y esas personas se puedan mudar.

Por el momento, avanza el proceso de censo y diagnóstico que se extenderá hasta el 30 de septiembre.

¿Cuándo comienza a entregarse el subsidio de arriendo a damnificados?

De acuerdo con la información entregada, el cronograma señalaría que el beneficio económico tendría una duración aproximada de seis meses, es decir, hasta el mes de marzo de 2027.

Teniendo en cuenta que la fase de diagnóstico culminaría el 30 de septiembre, el subsidio de arriendo para las personas que se quedaron sin vivienda por las afectaciones que dejó el terremoto podría comenzar a entregarse en el mes de octubre.

Aunque no hay una fecha concreta, es el estimado entregado por el Ministerio de Vivienda para quienes tienen viviendas inhabitables.

Lo que falta para poder entregar el subsidio de arriendo para los damnificados

De acuerdo con el Ministerio de Vivienda, la fase de diagnóstico actualmente en curso no es un proceso inmediato. Esta fase tomaría algunas semanas que están estimadas hasta el 30 de septiembre para culminar este proceso.

Una vez finalice el diagnóstico en septiembre, se espera que transcurran varios días para que inicie formalmente la entrega de subsidios.

Paralelamente, las autoridades preparan la siguiente fase de la emergencia: las labores de remoción de escombros, considerada una de las etapas más complejas antes de comenzar con la reconstrucción definitiva.

Esta tragedia, según el más reciente informe de Medicina Legal, deja 312 cuerpos recibidos, de los cuales 306 han sido identificados y 300 entregados a sus familias. Entre las víctimas fatales se cuentan 24 menores de edad y 12 ciudadanos extranjeros que se encontraban en la zona cuando ocurrió el terremoto.

La cifra de personas heridas asciende a 4.611, mientras que 290 continúan desaparecidas. Hasta el momento, 358 personas han sido rescatadas con vida entre los escombros.