Continúan las labores de búsqueda y remoción de escombros en el barrio Capri de Cali tras terremoto

Noticias RCN llegó al barrio Capri, en el sur de Cali, donde se concentran nuevas labores de búsqueda y remoción de escombros tras el terremoto que golpeó a la ciudad el pasado lunes 10 de agosto.

Con maquinaria amarilla, los organismos de socorro trabajan en la zona, restringida únicamente para expertos y personal autorizado. Aunque no se reciben voluntarios, sí continúan llegando ayudas y alimentos preparados para quienes permanecen en el lugar.

En el punto hacen presencia la Defensa Civil, el Ejército, la Fiscalía y personal médico, en un esfuerzo conjunto por atender la emergencia.

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Recuerdos y fe en Cuarto de Legua

En el sector Cuarto de Legua, las familias pudieron ingresar nuevamente al edificio María Luisa, siete días después del sismo. Allí, entre el silencio y el dolor, surgieron gestos de esperanza. Norberto, un padre que llegó para apoyar a su hija afectada, resumió el sentimiento colectivo: “Hay que darle el empuje para que salga adelante”.

Entre la destrucción, un símbolo se convirtió en alivio: una fotografía que sobrevivió colgada en medio de las paredes agrietadas. Para la comunidad, representa que, pese a los daños, el amor familiar y la esperanza siguen intactos.

Espacios de oración y memoria

En el barrio Capri también se levantó una carpa de oración, donde vecinos y familiares se reúnen para despedir a las víctimas y fortalecer la fe. A pocos metros, otro espacio denominado “de los recuerdos” guarda pertenencias de quienes vivían en el edificio Torres de Limonar, disponibles para ser reclamadas por sus familiares.

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La ciudad se mantiene unida entre la tristeza y la solidaridad, convencida de que la reconstrucción será posible gracias a la fuerza colectiva.