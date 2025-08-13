Capturan en flagrancia a un sujeto que intentaba robar con una subametralladora en Bogotá

La oportuna reacción de la Policía y el apoyo de los vecinos del barrio Soledad Norte, en la localidad de Engativá, permitieron la captura de un hombre señalado de intentar asaltar una tienda de frutas y verduras.

Capturan a sujeto con una subametralladora en Bogotá

De acuerdo con el reporte oficial, una patrulla fue alertada por la central de radio sobre el hecho, y al llegar al lugar encontró al sospechoso retenido por la comunidad.

Testigos aseguraron que el individuo ingresó al local y, portando un arma de fuego, amenazó a los empleados para apoderarse de dinero y productos.

Durante el procedimiento, las autoridades incautaron una subametralladora equipada con supresor de sonido. El capturado fue trasladado a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde deberá responder por los delitos de hurto calificado y agravado, así como por tráfico, fabricación o porte de armas de fuego.

Según cifras de la Estación de Policía Engativá, en lo que va de 2025 se han realizado 1.010 capturas por diversos delitos y se han decomisado 49 armas de fuego ilegales.

A través de su cuenta de X, la Policía Metropolitana de Bogotá, confirmó la captura del sujeto y compartió un video que deja ver el momento exacto en el que el hombre ingresa al local armado y portando lo que sería un casco.

La teniente coronel Paula Güiza, comandante de la estación de Policía de Engativá, se refirió a los hechos y aseguró que “en horas de la tarde en el barrio Santa María del Lago, en la localidad de Engativá, se logra la captura de una persona por el delito de hurto y porte ilegal de armas de fuego”.

“Momentos en los que una persona llama a la línea 123 y la patrulla, con una oportuna reacción, logra la captura de esta persona hallándole en su poder un arma de fuego subametralladora tipo artesanal, son silenciador”, agregó.