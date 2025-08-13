Habló padre del joven asesinado en Itagüí: "Siempre fue juicioso"

En la tarde de este lunes 11 de agosto, el joven Esteban Yepes Palacio, de 19 años, fue asesinado en el barrio Villa Paula, en Itagüí, Antioquia, por un habitante de calle que lo atacó con un arma blanca mientras el joven paseaba a su perro.

RELACIONADO A la cárcel sujeto que asesinó a tiros a una mujer en una discoteca de Cartagena

El hombre, identificado como William de Jesús Cadavid, de 77 años, intentó escapar por las calles del centro del municipio. Luego de hacer un recorrido de 2,2 kilómetros, fue capturado horas después por las autoridades. De acuerdo con el Secretario de Seguridad de Itagüí, Rafael Andrés Otálvaro, la detención se logró gracias al trabajo conjunto entre la Policía Metropolitana, el Ejército y las cámaras de Itagüí y Envigado.

En cámaras de seguridad quedó registrado el momento en el que Esteban salió junto a su perro de un establecimiento cuando se le acercó William, quien se quedó viendo al joven, se le acercó y lo atacó en el cuello. El video registró al joven con su cuello ensangrentado por la puñalada y corriendo en la búsqueda de su mascota.

El padre de Esteban dijo nunca antes haber visto al hombre que lo asesinó

Sergio Yepes, padre del joven, señaló que esa tarde su hijo salió de una clase de inglés y decidió pasear a su perro. “Una vez lo sacó, a la vueltecita de la casa, lo atacó un hombre así por detrás con un puñal. Le pegó la puñalada, ahí mismo cayó”, contó. El padre agregó que su hijo no era un joven conflictivo.

Esteban se graduó del colegio el año pasado y planeaba culminar su curso de inglés para buscar empleo y, al mismo tiempo, iniciar su pregrado en administración de empresas.

Su padre dijo a El Colombiano que nunca habían visto al hombre que atacó a Esteban. “Cuando me mostraron una foto del señor que lo había atacado, se me pareció mucho a uno que había visto en el Parque de Envigado y que era una persona muy agresiva”, afirmó.

Por su parte, habitantes de la zona pidieron mayor presencia de la fuerza pública y reforzar programas de atención para las personas en situación de calle para prevenir hechos similares.