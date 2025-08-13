A la cárcel sujeto que asesinó a tiros a una mujer en una discoteca de Cartagena

Las autoridades judiciales en Cartagena lograron la detención preventiva de José David Payares Rodríguez, de 26 años, señalado de participar en el homicidio de una mujer en el barrio El Bosque.

Hombre asesinó a tiros a una mujer en Cartagena

El hecho ocurrió en la madrugada del pasado 8 de julio dentro de una discoteca, donde, según la investigación, el procesado habría accionado un arma de fuego contra la víctima, una joven de 28 años.

La mujer fue trasladada de urgencia a un centro médico, pero falleció mientras recibía atención.

Durante las audiencias preliminares, una fiscal de la Seccional Bolívar le imputó los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego y sus accesorios. Payares Rodríguez no aceptó los cargos.

Acogiendo la solicitud de la Fiscalía, el juez de control de garantías ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza el proceso judicial.

“Los hechos se registraron en la madrugada del pasado 8 de julio al interior de una discoteca. El procesado habría disparado un arma de fuego que le causó heridas a la víctima de 28 años. La mujer falleció momentos después cuando era atendida en un centro asistencial”, detalló la Fiscalía.

