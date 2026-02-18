VIDEO | Camión ardió en plena vía Cajicá – Chía tras choque con moto que quedó atrapada debajo

Un grave accidente de tránsito terminó en incendio en la vía Cajicá – Chía, en el corredor hacia Bogotá. La emergencia se registró en horas de la madrugada y quedó en video, donde se observa el tractocamión envuelto en llamas tras la colisión.

El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Chía confirmó que la llamada de alerta ingresó a las 5:23 a. m., y que las unidades llegaron al sitio a las 5:35 a. m. para atender un incidente catalogado como accidente de tránsito con incendio.

¿Qué se sabe del accidente que hubo en la vía Cajicá - Chía?

Según el informe oficial de Bomberos Chía, en el hecho estuvieron involucrados un vehículo particular, una motocicleta y un tractocamión de la empresa Mac Pollo.

De acuerdo con la descripción entregada, la moto perdió el control y colisionó contra el tractocamión.

Tras el impacto, la motocicleta quedó debajo del vehículo pesado y fue arrastrada por varios metros, lo que generó chispas y posteriormente llamas en el punto del accidente.

¿Qué pasó con las personas que iban en los vehículos involucrados?

El conductor de la motocicleta logró salir por sus propios medios, mientras que el conductor del tractocamión actuó rápidamente y retiró el cabezote del camión para evitar que el incendio se propagara hacia la carga.

Los conductores fueron valorados por personal de ambulancia y, según el reporte, no presentaron lesiones.

El incendio fue controlado por los bomberos y la emergencia quedó bajo manejo de las autoridades. Al cierre del informe, no se reportaron heridos graves.