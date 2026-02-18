Mauricio Cárdenas asegura que si es presidente cerrará embajadas creadas "caprichosamente"

El precandidato presidencial Mauricio Cárdenas, quien hace parte de La Gran Consulta por Colombia, habló en A Lo Que Vinimos, desde Barranquilla, sobre la crisis energética y la situación económica de Colombia.

¿Qué hacer con esa crisis energética en el Caribe?

Lo primero es que en cualquiera de esas viviendas las cuentas de energía son carísimas yeso tiene una razón, y es que en Colombia nos falta más generación de energía. Deberíamos tener los proyectos de La Guajira, energía eólica, energía solar, más abundancia de energía, menores tarifas. Lo primero es generar más energía.

Pero lo segundo es que las redes están ya totalmente desactualizadas, son muy viejas. Hay una deuda, es una mala calidad en la prestación de servicios porque no se han hecho las inversiones, las va a hacer el gobierno nacional, pero no las tiene que pagar el usuario porque si no, la gente se va a reventar.

¿Cree que en algún momento Colombia va a tener que importar energía?

No, espero que no. Es decir, Colombia no tiene cómo traer esa energía eléctrica, la tenemos que generar acá. El reto nuestro como presidente de Colombia va a ser evitar el racionamiento porque nos estamos quedando sin energía. ¿Qué pasó? Se prometieron y se anunciaron una gran cantidad de proyectos de energía en La Guajira, eólica, solar, pero no entraron a tiempo por desinterés del gobierno porque no quiso ponerle todo el apoyo a unas consultas previas, que por cierto se convirtieron en una fuente de chantaje y de extorsión.

¿Cuál es esa solución real, concreta y a corto plazo para que bajen los precios de las facturas?

La meta mía es bajarle el costo 100.000 pesos mensuales al año. ¿Y eso cómo se logra? Primero, generando más energía, que llegue la energía de La Guajira, porque con eso aumenta la oferta, baja el precio.

¿Cómo va a multiplicar los recursos para el país si llega a ser elegido presidente?

Hay una fórmula que es la fórmula ganadora. Vamos a refinanciar la deuda externa de Colombia, en vez de pagar tasas de interés del 13%, vamos a pagar tasas de interés del 4%. Esa diferencia nos ahorra billones de pesos, 10 billones de pesos de entrada, con los cuales se pueden pagar los medicamentos, se puede dar la seguridad para aumentar el pie de fuerza y con esa plata también vamos a hacer la inversión para rehabilitar las redes de distribución de energía, especialmente en el Caribe colombiano, para que el servicio sea mejor.

Sus colegas dicen que sí o sí toca que el próximo presidente, haga una reforma tributaria

La situación fiscal de Colombia es crítica, lo que pasa es que todavía no se siente, pero el día que eso explote, todos los colombianos vamos a padecer las consecuencias. Entonces, ¿qué hay que hacer? Desactivar esa bomba de tiempo. ¿Cómo lo vamos a hacer? No subiendo los impuestos, bajando el gasto público.

¿Y eso se alcanza?

Lo que pasa es que eso va a generar reacciones porque a los contratistas que están llegando a trabajar en el Gobierno, pues hay que decirles no más, sus contratos no van a ser renovados.

¿Embajadas?

Se van a cerrar embajadas. Las embajadas que le crearon caprichosamente a Francia Márquez que para que ella tuviera algo que hacer, eso hay que cerrarlo todo, no tiene sentido. Colombia no tiene plata para tener unas embajadas en unos países que lo que dicen es que van a ir allá a enseñar español.