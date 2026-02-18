Revolución la industria capilar: Marca colombiana firma contrato exclusivo con el pelo de una famosa cantante

En el universo de la belleza, donde las celebridades suelen ser embajadoras de las marcas, por primera vez una compañía colombiana decidió contratar, no a la artista, sino a su pelo.

La protagonista de esta campaña será el pelo de Greeicy Rendón, quien se convierte en la evidencia de cómo el pelo representa la identidad personal y cómo los estados emocionales influyen directamente en su aspecto.

La campaña desarrollada por la marca La Poción y titulada “Tu pelo es como tú”, se centra en demostrar que el pelo es más que un accesorio, es un reflejo directo de la identidad; un elemento que demuestra cómo el estrés, la ansiedad, la felicidad los cambios de humor y demás procesos personales tanto positivos como negativos nos transforman.

De esto se trata la revolucionaria campaña

Angélica Quintero, cofundadora de La Poción, explica que la decisión de contratar el pelo de Greicy como un “activo simbólico y narrativo” responde a una necesidad de disrupción, pues en lugar de utilizar a la artista como una embajadora tradicional, la marca lo eleva a objeto de admiración y prueba viva de la eficacia y resultados de sus productos.

“El pelo de Greicy ha acompañado cada etapa de su vida y de su carrera, evidenciando cambios tanto estéticos como emocionales. El pelo responde a lo que sentimos y a nuestro ritmo de vida; por eso, decidimos reconocerlo como el verdadero protagonista y tratarlo como una celebridad por sí mismo”, afirma Quintero.

Para la intérprete caleña, esta colaboración fue un proceso de validación personal antes que comercial. “Para mí, el pelo es una forma de expresión y una parte de mi identidad. Acompaña mis decisiones y mis cambios personales y artísticos. Probé los productos de La Poción y pude ver cómo se adaptan a mis rutinas y a mis cambios, por eso ahora son parte fundamental en el cuidado diario de mi pelo”, afirma Greeicy Rendón.

Más que un lanzamiento, “Tu pelo es como tú” abre una conversación cultural necesaria sobre el autocuidado consciente. Quintero resalta que esta campaña invita a las mujeres colombianas a observarse en el espejo no para ver una imagen idealizada, sino para descifrar lo que su pelo está intentando decir sobre su estado emocional.

De esta forma, la iniciativa de la marca se convierte en un recordatorio de que la belleza real es, ante todo, un reflejo honesto del bienestar interior; y marca un antes y un después con una fórmula creativa nunca antes vista en Colombia, rompiendo los esquemas que la industria de la belleza nacional no había explorado.