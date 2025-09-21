CANAL RCN
Colombia Video

Capturan a tres hombres por presunto abuso sexual contra una adolescente en Buenaventura

La comunidad del barrio La Independencia denunció a los sospechosos, quienes fueron detenidos en flagrancia tras presuntamente abusar de una estudiante de 16 años.

Noticias RCN

septiembre 21 de 2025
01:40 p. m.
La violencia contra menores en Buenaventura, Valle del Cauca, nuevamente sacudió a la comunidad con un nuevo caso de abuso sexual.

Tres hombres, presuntamente miembros de la banda delincuencial "Los Espartanos", fueron capturados en flagrancia tras abusar sexualmente de una adolescente de 16 años que salía de su colegio en el barrio La Independencia.

La comunidad observó movimientos sospechosos y decidió denunciar inmediatamente a las autoridades, lo que llevó a la rápida captura de los agresores.

La menor habría sido acosada durante varios días en Buenaventura

Según las investigaciones, los sujetos habrían acechado a la víctima durante varios días antes de llevar a cabo el ataque. La menor fue llevada en contra de su voluntad a un inmueble abandonado, donde se produjo el abuso.

Los detenidos fueron identificados como Jorge Cuero, alias "Jaiber", Marlon Mosquera y José Miguel Cuero, alias "Caicedon". Todos ellos han sido acusados del delito de acceso carnal violento contra una adolescente y enviados a la cárcel mientras continúan las investigaciones.

Organizaciones exigen mayor acceso a la justicia tras este caso

Este caso generó indignación en la comunidad y llevó a que organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres exigieran mayor acceso a la justicia.

"Es importante que los niños y niñas sepan y entiendan qué es la violencia sexual, cómo es ejercer la violencia sexual, porque en muchos casos muchas niñas y niños no saben que están siendo víctimas de violencia sexual", afirmó a Noticias RCN Natalia Escobar, investigadora del Observatorio para la Equidad de las Mujeres.

Como respuesta a este caso de abuso sexual, las autoridades intensificaron los patrullajes en zonas escolares para prevenir futuros ataques. Mientras tanto, la menor víctima y su familia están recibiendo atención psicológica para ayudarles a sobrellevar esta traumática experiencia.

