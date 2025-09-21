Errores en el caso de Jorge Uribe: así capturaron en Cartagena a mellizo de uno de los presuntos sicarios

El caso del asesinato del empresario Jorge Hernando Uribe en Cali ha tomado un giro inesperado, convirtiéndose en un drama familiar con revelaciones sorprendentes.

Revelan los errores que se cometieron en el caso Jorge Uribe

La investigación, que inicialmente se centraba en un brutal homicidio, ahora se enfrenta a errores judiciales y conflictos familiares que complican el esclarecimiento de los hechos.

Alejandra Uribe, hija de la víctima, denunció, en diálogo con este medio, un grave error en las capturas que se han llevado a cabo hasta el momento.

Según su testimonio, uno de los detenidos como presunto autor material del crimen resultó ser el hermano gemelo del verdadero sospechoso.

Este error ha generado indignación en la familia y cuestionamientos sobre la solidez de la investigación.

“Si hubo un error, ya que él tenía un mellizo y él no era. Pero eso no lo eximía a Juan Carlos Uribe de ser el determinador de la muerte de mi padre”, afirmó Alejandra.

La liberación de Juan Carlos Uribe, hermano de la víctima y principal sospechoso señalado por la Fiscalía como determinador del crimen, ha añadido más controversia al caso.

La jueza argumentó que Uribe no representa un peligro para la sociedad ni riesgo de fuga, y que los elementos probatorios presentados no se ajustaban a las conductas imputadas.

Alejandra Uribe expresó su dolor y sorpresa ante la implicación de su tío en el asesinato de su padre.

"Para mí fue muy doloroso, pues es mi tío y yo siempre lo he querido mucho, a pesar de que en algún momento tuvimos diferencias”, declaró.

La hija de la víctima también reveló detalles sobre los últimos momentos de su padre. Según su relato, Jorge Hernando Uribe estaba viviendo en el apartamento de Juan Carlos y Lucero Uribe, sus hermanos, en el edificio Santa Armónica.

El día de su desaparición, Juan Carlos lo había invitado a almorzar, siendo la última persona que lo vio con vida.

Capturan a sujeto equivocado en el caso Jorge Uribe: era mellizo del presunto sicario

RELACIONADO Juan Carlos Uribe no aceptó los cargos por el homicidio de su hermano en Cali

"Mi papá estaba durmiendo en el apartamento de Lucero Uribe y Juan Carlos Uribe. Mis dos tíos viven en el mismo apartamento en el edificio Santa Armónica. Un mes antes de que mataran a mi papá, mi tía Lucero y Juan Carlos Uribe, toman la decisión de cambiarse del barrio Versalles a vivir al barrio Santa Armónica. Ahí se quedaron y ahí fue donde llegó mi papá a dormir", añadió.

También detalló que "de ahí fue que salieron al almuerzo. Juan Carlos lo invitó a ese almuerzo y del almuerzo fue que ya me lo entregaron a esas personas".

La Fiscalía ha anunciado que apelará la decisión de dejar en libertad a Juan Carlos Uribe. Mientras tanto, Alejandra Uribe exige que el caso de su padre no quede en la impunidad y cuestiona la solidez de las pruebas presentadas contra su tío.