VIDEO | Pareja en moto arrojó a un gato bebé a unos matorrales en Bogotá: ¿qué pasó con él?

El animal, de pocos meses de vida, fue abandonado en un caño del barrio Marsella 3, en Kennedy.

diciembre 10 de 2025
09:30 a. m.
En el barrio Marsella 3, en la localidad de Kennedy, se registró un caso de abandono animal que generó indignación.

Un video captó como una pareja que se movilizaba en una motocicleta dejó a un gato de escasos meses de edad en un matorral ubicado junto a un caño, para luego marcharse sin mirar atrás.

El hecho fue difundido por la plataforma por los animales ALTO, que denunció la situación en su cuenta de X y pidió a las autoridades investigar lo ocurrido.

Pareja en moto arrojó a un gato bebé a unos matorrales en Bogotá

De acuerdo con la denuncia, los ocupantes de la motocicleta llegaron hasta las orillas del caño en la Cl. 5C Bis # 68B, en el sector de Marsella 3, donde descendieron del vehículo y abandonaron al pequeño gato entre la vegetación.

En la grabación se observa cómo la mujer que iba como pasajera se baja, deja al animal en los matorrales y regresa de inmediato a la moto para continuar la marcha.

Quienes registraron el hecho aseguran que se alcanzó a escuchar el llanto del animal mientras era dejado atrás.

Vecinos de la zona informaron que el gato permaneció en el lugar tras el abandono, por lo que algunos residentes comenzaron a brindarle alimento mientras se coordinaba apoyo para su rescate.

Al mismo tiempo, organizaciones y proteccionistas fueron alertados y se movilizaron hacia el sector para intentar recuperarlo.

¿Qué pasó con el gato bebé que fue abandonado en un matorral en Bogotá?

Un día después del hecho, se confirmó un desenlace positivo para el pequeño. Una persona que vio el video de la denuncia acudió al sitio y encontró al gato dentro de una caja de cartón.

Según el reporte, esta persona decidió llevárselo de inmediato a su casa, donde recibió alimento, cuidados y un entorno seguro.

La organización agradeció el gesto solidario y destacó la importancia de haber sacado al animal del lugar, especialmente por la cercanía de la celebración del Día de las Velitas, una fecha en la que muchos animales resultan afectados por el uso de pólvora.

Finalmente, la organización señaló que lo que comenzó como un acto de crueldad terminó convirtiéndose en el inicio de una nueva oportunidad para el gato, que ahora se encuentra en un hogar donde recibe atención y cariño.

