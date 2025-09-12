Bogotá reportó cerca de 167 casos de animales afectados por el uso de pólvora en la noche de velas

La más recientes celebraciones de navidad siguen causando estragos no solo en las víctimas por quemaduras que deja la pólvora, sino por las afectaciones que la manipulación de estos elementos ocasionan en los animales.

Por esto, la Alcaldía de Bogotá, junto al IDPYBA, generó un formulario para recibir reportes de la ciudadanía e identificar afectaciones en sus mascotas y demás especies en la capital durante las festividades.

Balance de mascotas afectadas por pólvora en Bogotá

Según el reporte del IDPYBA, cerca de 167 personas reportaron haber sido testigos de afectaciones a la fauna silvestre o doméstica durante diciembre de 2025. El miedo, estrés, intentos de huida y desorientación fueron algunos de los síntomas que se registraron a causa de las explosiones con pólvora.

Así mismo, otra de las afectaciones que se identificaron fue la contaminación en el entorno animal a causa de los residuos de pólvora, humo y basura como la tercera más observada por los ciudadanos.

La encuesta también reveló las especies observadas que presentaron mayores afectaciones. Los perros fueron los animales más afectados en más del 72% de los casos, los gatos con el 13% las aves con el 12%, entre otros.

Por su parte, Bomberos de Bogotá reportaron que once enjambres de abejas fueron afectadas por el uso de la pólvora durante estas festividades.

Las localidades con el mayor registro de eventos son: Suba con 19% de los casos, seguida de Engativá con el 14%, Kennedy 11%, Fontibón y Ciudad Bolívar cada una con el 7% y Puente Aranda, Bosa y Usaquén con 6%.

Dentro de las franjas horarios en las que se presentaron los eventos se encuentra que el 85% de las respuestas corresponden al horario entre las 6:00 p.m. de la tarde del domingo 7 de diciembre hasta las 11:59 p.m., mientras el 10% entre las 12 de la noche y las 5:59 de la madrugada del lunes 8 de diciembre 2025.

Campaña en Bogotá para sensibilizar sobre la pólvora

La Alcaldía de Bogotá y el IDPYBA se encuentran realizando una campaña de concientización a la ciudadanía sobre los efectos negativos que la pólvora genera sobre los animales durante las celebraciones por el fin de año.

Según el IDPYBA, el uso de pirotecnia también es considerada como maltrato animal, delito que en Colombia ya genera condenas y sanciones.