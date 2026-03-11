Hombre señalado de quitarle la vida a su madre en Cali fue capturado: habría exigido dinero a la víctima

Nueve días de investigación transcurrieron para que las autoridades de Cali esclarecieran un caso de presunto feminicidio que conmocionó a la ciudad el pasado 27 de febrero.

La Policía capturó a Cristian Albeiro Díaz, señalado como presunto responsable del asesinato de su propia madre en el barrio Villa San Marcos, en el oriente de la capital vallecaucana.

Hombre habría asesinado a su madre en Cali

Según la información proporcionada por las autoridades, el detenido presenta problemas de consumo de sustancias psicoactivas y habría exigido reiteradamente dinero a su madre para adquirir drogas. La víctima se negó en múltiples ocasiones a entregar el dinero solicitado, lo que habría desencadenado una brutal agresión que terminó con su vida.

El crimen ocurrió en el sector de San Marcos, donde residía la víctima. Tras cometer el presunto homicidio, Cristian Albeiro Díaz huyó del lugar. Durante el proceso de investigación, el sospechoso había sido detenido inicialmente en una estación de policía, pero fue dejado en libertad por falta de pruebas suficientes en ese momento.

La captura definitiva se produjo nueve días después del feminicidio en el barrio Popular, ubicado en la comuna 4 del norte de Cali.

Un juez de control de garantías determinó enviar al capturado a la cárcel mientras avanza el proceso judicial en su contra. El caso quedó en manos de la justicia, que deberá establecer la responsabilidad penal del detenido en este lamentable hecho que enlutó a una familia caleña.

¿Quién era la víctima?

Se trataba de María Nancy Díaz, una líder animalista de la capital vallecaucana que se destacó por el cuidado animal y el rescate de gatos y perros. Según la FM, los hechos habrían ocurrido dentro de su propia vivienda ya que la mujer habría sido encontrada atada de sus extremidades con una soga y asfixiada mecánicamente.

Díaz era ampliamente reconocida por su labor al dedicar gran parte de su vida a los animales en condición de abandono y cuidar a varios felinos, quienes, según declaraciones de la senadora Andrea Padilla, ya se encuentran bajo el cuidado de otras personas tras la muerte de su cuidadora.