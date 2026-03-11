CANAL RCN
Colombia Video

Defensora rompió en llanto al narrar cómo fueron torturadas y enterradas las hermanas Hernández en Malambo

La representante de las víctimas rompió en llanto mientras narraba todos los detalles.

Valentina Bernal

marzo 11 de 2026
08:36 a. m.
Siguen conociéndose nuevos y dolorosos detalles sobre el asesinato de las hermanas Hernández Noriega, las dos adolescentes que fueron halladas enterradas en un lote baldío en el municipio de Malambo, Atlántico, un caso que ha sido calificado como uno de los más macabros registrados recientemente.

El crimen, ocurrido un martes de carnaval, ha generado conmoción por la forma en la que habrían sido atacadas las menores y por las circunstancias que rodearon su desaparición y posterior hallazgo.

Por este hecho fueron capturados Juan David, alias Tata, de 19 años, y un menor de edad, quienes son señalados por las autoridades como presuntos responsables del secuestro extorsivo y posterior asesinato de las dos jóvenes.

Durante la audiencia de medida de aseguramiento contra alias Tata, se vivió uno de los momentos más conmovedores del proceso judicial.

La defensora pública que representa a las víctimas no pudo contener el llanto mientras relataba ante el juez los pormenores del crimen y las circunstancias que, según la investigación, rodearon la muerte de las adolescentes.

Mientras leía los detalles del expediente, la funcionaria se quebró emocionalmente al narrar lo que, de acuerdo con la información recopilada en el proceso, habrían sufrido las jóvenes antes de ser asesinadas.

El momento ocurrió cuando describía el contexto de la desaparición y lo que posteriormente se conoció sobre el trato que habrían recibido las menores.

Ibeth Sandoval, abogada de las víctimas:

Una desaparición, un encierro en una fosa y la violencia física extrema que se ejerció sobre estas menores.

La defensora, visiblemente afectada, tuvo dificultades para continuar con la lectura de los detalles del caso y terminó rompiendo en llanto frente al juez.

¿Qué pasó con los responsables de asesinar y enterrar a las hermana Hernández Noriega en Malambo?

Tras exponer los elementos del proceso, la abogada solicitó de manera vehemente que se imponga medida de aseguramiento intramural contra alias Tata y el menor de edad capturados, argumentando la gravedad de la conducta y la forma en la que se habría cometido el doble crimen.

La solicitud se da en medio del proceso judicial que busca establecer la responsabilidad de los dos señalados en el secuestro extorsivo y posterior asesinato de las hermanas Hernández Noriega, cuyos cuerpos fueron encontrados enterrados en un lote baldío en Malambo.

La diligencia judicial fue suspendida tras la intervención de las partes y se reanudará el próximo martes, cuando el juez deberá anunciar la decisión sobre la solicitud de medida de aseguramiento contra los dos implicados en este caso.

