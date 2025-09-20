CANAL RCN
“Hay algo familiar delicado”: hija del empresario asesinado Jorge Uribe tras conocer que su tío quedó en libertad

En diálogo con este medio, la hija del empresario asesinado Jorge Uribe se refirió a la reciente decisión de las autoridades de dejar en libertad a su tío, Juan Carlos Uribe, implicado en el caso.

septiembre 20 de 2025
07:37 p. m.
Un giro inesperado sacudió el caso del asesinato del empresario caleño Jorge Hernando Uribe Bejarano. Su hermano, Juan Carlos Uribe, señalado por la Fiscalía como presunto determinador del crimen, fue dejado en libertad por decisión de una juez, en contra de la solicitud del ente acusador.

Dejan en libertad a Juan Carlos Uribe, presunto asesino de Jorge Hernando Uribe

La Fiscalía había imputado a Juan Carlos Uribe los delitos de desaparición forzada y homicidio agravado, cargos que no aceptó.

Sin embargo, en la audiencia de medida de aseguramiento, la juez consideró que la Fiscalía no sustentó adecuadamente el peligro de fuga y obstrucción a la justicia, además de que varios elementos presentados no se ajustaron a las conductas imputadas.

El caso, que inicialmente parecía un acto de violencia urbana, se transformó en un drama familiar cuando la investigación señaló al propio hermano de la víctima como presunto autor intelectual.

La Fiscalía basó su acusación en testimonios de testigos, llamadas y mensajes de WhatsApp que, según el ente acusador, vinculan a Juan Carlos Uribe con la planeación del crimen.

“Al día siguiente, el 7 de abril, usted llama al victimario, la llamada está registrada con la hora y todo. Usted no cuenta que el mismo día que desapareció su hermano había departido un almuerzo. Usted no cuenta eso, es algo tan importante porque estaba con usted”, aseguró la juez del caso.

La Fiscalía aseguró que Juan Carlos contrató a dos sicarios para ejecutar el crimen, Moisés Betancur Zamora, capturado en Cartagena, y Brian Eduardo Garces Peláez, de 32 años, ya judicializado.

Tras conocerse que quedó en libertad, Alejandra Uribe, hija del empresario asesinado, expresó su sorpresa y dolor ante la situación en diálogo con este medio.

Hija del empresario asesinado Jorge Uribe se pronunció

“Pienso que hay algo muy extraño en este procedimiento, pues debió haber sido liberado el señor que trajeron de Cartagena, puesto que sí hubo un error, ya que él tenía un mellizo y él no era. Pero eso no lo eximía a Juan Carlos Uribe de ser el determinador de la muerte de mi padre”, indicó Alejandra.

La mujer confesó que quedó sorprendida cuando fue notificada que su propio tío estaba vinculado con la desaparición y el posterior asesinato de su padre.

"Para mí fue muy doloroso, es mi tío y yo siempre lo he querido mucho, a pesar de que en algún momento tuvimos diferencias, hace parte de mi familia. Me dolió muchísimo en ese momento cuando me dieron la noticia, no me la esperaba, me cogió por sorpresa. Nunca esperé que él pudiera ser el determinador de la muerte de mi padre”, añadió.

Alejandra aseguró que desconoce la razón por la cual asesinaron a su padre, pero que sin duda existe algo familia muy grave. Finalmente, pidió que se haga justicia y que toda la verdad sobre la muerte de su padre salga a la luz.

“Yo lo único que pido es que se haga justicia, que toda la verdad salga por fin a la luz. Solo pido que, por primera vez en la vida, en la ciudad de Cali, se haga justicia, porque es imposible lo que pasa hoy de dejarlo libre con todas las pruebas contundentes que se tenían”, indicó.

También agregó que “una cosa es una equivocación con el capturado de Cartagena y otra muy distinta con Juan Carlos Uribe, porque las pruebas eran contundentes y él fue el determinador de la muerte de mi padre. Y eso es evidente, eso no lo pueden borrar ya. Él no puede haber quedado en libertad porque se puede escapar, puede salir del país y ahora pueden borrar todas las pruebas y pueden dañar todo el proceso”.

