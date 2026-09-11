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Primicia | Corte Suprema cierra investigación contra congresistas por escándalo en el FNA

Noticias RCN conoció en primicia la decisión de la Sala de Instrucción.

Mañana Express

septiembre 11 de 2026
09:18 a. m.
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La Corte Suprema cerró la investigación contra 48 excongresistas y congresistas que habían sido vinculados a un escándalo en el Fondo Nacional del Ahorro (FNA).

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Este caso estalló en 2023 cuando se denunció un presunto intercambio de favores políticos relacionado con la reforma a la salud del gobierno Petro.

Los congresistas que fueron investigados

Después de tres años de pesquisas, la Sala de Instrucción determinó que no existían pruebas suficientes para establecer que el presidente del Fondo Nacional del Ahorro de aquel momento, Gilberto Rendón, se hubiera reunido con funcionarios del gobierno para pactar posibles acuerdos ilícitos.

Con base en el expediente, no se logró comprobar que se ofrecieran puestos en esta entidad a cambio de votos que favorecieran el trámite de la reforma en la Cámara de Representantes en su segundo debate.

Entre los parlamentarios investigados estaban el actual ministro de Comercio, Mauricio Gómez Amín, Jaime Raúl Salamanca y Miguel Ángel Pinto.

¿Por qué cerró la investigación?

El escándalo generó controversia, debido a que se puso sobre la mesa una posible red de corrupción que involucraba el intercambio de favores entre el poder ejecutivo y el legislativo.

Las denuncias apuntaban a que presuntamente los congresistas habrían recibido beneficios burocráticos para sus allegados a cambio de aprobar el articulado que en aquella oportunidad era clave para el gobierno.

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Es importante recordar que el 14 de junio de 2023, la Procuraduría inició investigación disciplinaria contra Rondón por el presunto manejo inadecuado de la planta del personal y desvincular personas sin tener en cuenta los perfiles u otros requisitos exigidos.

Al parecer, habría recibido hojas de vida por parte de varios congresistas de personas cercanas a ellos. Esto, entonces llevó a que una alta cantidad de funcionarios salieran del FNA tras llevar una extensa cantidad de años en la entidad.

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