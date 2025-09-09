CANAL RCN
Colombia

Capturan a dos mujeres, presuntas integrantes del Clan del Golfo con arsenal de armas

Según las investigaciones, una de las detenidas, conocida como alias La Mona, sería la segunda cabecilla de un componente criminal focalizado de esta estructura ilegal.

Foto: Ejército Nacional

Noticias RCN

septiembre 09 de 2025
11:04 a. m.
En las recientes horas, en el corregimiento El Doce, ubicado en el municipio de Tarazá, Antioquia, tropas del Gaula Militar del Ejército Nacional lograron la captura de dos mujeres señaladas de integrar la subestructura Julio César Vargas Gutiérrez del grupo armado organizado Clan del Golfo.

Capturan a dos presuntas integrantes del Clan del Golfo

El operativo se llevó a cabo mediante diligencias de registro y allanamiento a tres viviendas, donde las autoridades incautaron una pistola, dos escopetas, un arma artesanal de doble cañón, munición calibre 9 mm y más de 11 millones de pesos en efectivo.

Según las investigaciones, una de las detenidas, conocida como alias La Mona, sería la segunda cabecilla de un componente criminal focalizado de esta estructura ilegal.

“El procedimiento se realizó en el corregimiento El Doce, perteneciente al municipio de Tarazá, Antioquia. En el sitio las autoridades llevaron a cabo diligencias de registro y allanamiento a tres inmuebles, lo que permitió la captura de estas dos personas y la incautación de una pistola, dos escopetas, un arma de fuego artesanal doble cañón, municiones calibre 9 mm y más de 11 millones de pesos en efectivo”, indicó el Ejército.

Capturan a alias La Mona, presunta cabecilla de un componente del Clan del Golfo

Junto con la otra capturada, tendría la responsabilidad de manejar rentas ilícitas y coordinar el cobro de extorsiones en los corregimientos El Doce y Barro Blanco, zonas que han sido afectadas por la presencia de este grupo delincuencial.

Las dos mujeres y el material incautado fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para continuar con el proceso judicial.

Las Fuerzas Militares destacaron que esta operación representa un duro golpe a la estructura urbana y financiera del Clan del Golfo en el Bajo Cauca antioqueño, lo que contribuye a debilitar sus redes de extorsión y a reducir los desplazamientos forzados que afectan a la población civil.

