En video quedó grabado cómo falsos policías se llevaron a la fuerza a un joven en Marinilla, Antioquia

En las últimas horas, tres delincuentes, a bordo de un vehículo particular de color gris, se hicieron pasar por integrantes de la Sijín y se llevaron a la fuerza un joven en Marinilla, Antioquia.

En videos de cámaras de seguridad quedó registrado el momento exacto en el que tres hombres disfrazados como efectivos de la Policía Judicial raptan a un joven en una vivienda y se lo llevan en el vehículo en el que se movilizaban.

La denuncia de este caso de presunto secuestro la hizo el gobernador Andrés Julián Rendón, a través de su cuenta de X.

Video captó a falsos policías de la Sijín llevándose a un joven en Marinilla

En el video de cámaras de seguridad de la zona se ve a tres hombres, con chaquetas de la Sijín, bajándose del vehículo y yendo hacia un joven quien, al parecer, tiene anotaciones por varios delitos.

El clip muestra un vehículo particular de color gris que se parquea frente a una vivienda. De allí descienden dos hombres vestidos con prendas de la Policía y se acercan al joven, unos segundos después, otro hombre, de contextura gruesa y con una chaqueta negra se baja del puesto de copiloto y trae al joven a quien suben a la fuerza.

Antioqueños, me informan que en Marinilla sujetos con chaquetas similares a las de la Policía Judicial (Sijín) abordaron a un hombre identificado como Sebastián López Jaramillo, obligándolo a subir a un vehículo particular. Se ha verificado que el vehículo no pertenece a la Policía Nacional.

¿Quiénes estarían detrás de la retención de Sebastián López?

De acuerdo con el gobernador de Antioquia, en la zona donde ocurrió el rapto del joven delinquen el Clan del Golfo y El Mesa. “Por favor entregar información a las autoridades que permita dar con el paradero de esta persona e identificar a los sujetos que se lo llevaron”.

Por su parte, la Alcaldía de Marinilla se pronunció e indicó que los falsos uniformados “llegaron hasta la residencia de un sujeto, quien presentaba antecedentes judiciales”.

Videos de permitieron establecer que “el vehículo en el que se movilizaban ingresó al municipio de El Peñol. Actualmente, el Gaula avanza en labores de verificación y en la recolección de información con el fin de esclarecer los hechos”.

Por otro lado, se conoció que en ese mismo municipio del oriente antioqueño también se investiga un doble homicidio que ocurrió horas antes a la retención del joven.