Un delincuente abatido y tres capturados dejan combates entre Ejército y Clan del Golfo en Antioquia

En medio de operaciones militares que se adelantan en el departamento de Antioquia para combatir a los grupos armados ilegales presentes en la región, la Cuarta Brigada del Ejército confirmó la muerte de un importante líder del Clan del Golfo.

Se trata de alias Político, quien fue neutralizado en medio de combates con tropas del Batallón de Infantería N. º11 Cacique Nutibara, registrados en la vereda Río Frío, del municipio de Támesis, en el suroeste antioqueño.

Durante las operaciones, tres presuntos integrantes de la subestructura Edwin Román Velásquez Valle del Clan del Golfo, también fueron capturados.

¿Quiénes son los delincuentes del Clan del Golfo que cayeron en Antioquia?

Alias Político era considerado el responsable del mando, control y articulación de las confrontaciones armadas de esta estructura del Clan del Golfo, así como de su expansión política en la región.

Además, entre los capturados está alias Amadeo, uno de los más buscados del suroeste antioqueño y por quien las autoridades ofrecían hasta $25 millones de recompensa.

‘Amadeo’ es señalado de participar en los enfrentamientos ocurridos en zonas rurales entre Jericó y Támesis. Su historia en el Clan del Golfo se remonta a hace 15 años, cuando delinquía en los municipios de Andes, Betania, Jardín, Hispania, Ciudad Bolívar, Pueblorrico y Támesis.

Este delincuente también habría participado en el ataque contra una subestación eléctrica en Buritaca, perpetrado en enero de este año.

Los demás capturados fueron identificados como alias Guajiro, encargado de cobrar extorsiones y articular crímenes en el suroeste de Antioquia; y alias Primo, presunto miembro del Componente Criminal Focalizado, quien se desempeñaba como cabecilla urbano y coordinaba la expansión criminal en esta zona del país.

Material de guerra incautado

En medio de la operación también fueron incautados una pistola, un revólver, una granada y cartuchos de diferentes calibres. Los capturados y el material incautado quedaron a disposición de las autoridades competentes para su respectiva judicialización.