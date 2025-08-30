CANAL RCN
Colombia

Un delincuente abatido y tres capturados dejan combates entre Ejército y Clan del Golfo en Antioquia

En lo que va corrido de 2025, el Ejército ha sostenido 21 combates contra diferentes grupos armados que delinquen en Antioquia.

Foto: Policía Nacional

Noticias RCN

agosto 30 de 2025
05:17 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En medio de operaciones militares que se adelantan en el departamento de Antioquia para combatir a los grupos armados ilegales presentes en la región, la Cuarta Brigada del Ejército confirmó la muerte de un importante líder del Clan del Golfo.

Se trata de alias Político, quien fue neutralizado en medio de combates con tropas del Batallón de Infantería N. º11 Cacique Nutibara, registrados en la vereda Río Frío, del municipio de Támesis, en el suroeste antioqueño.

Masacre en Antioquia: cuatro personas fueron asesinadas en La Unión
RELACIONADO

Masacre en Antioquia: cuatro personas fueron asesinadas en La Unión

Durante las operaciones, tres presuntos integrantes de la subestructura Edwin Román Velásquez Valle del Clan del Golfo, también fueron capturados.

¿Quiénes son los delincuentes del Clan del Golfo que cayeron en Antioquia?

Alias Político era considerado el responsable del mando, control y articulación de las confrontaciones armadas de esta estructura del Clan del Golfo, así como de su expansión política en la región.

Además, entre los capturados está alias Amadeo, uno de los más buscados del suroeste antioqueño y por quien las autoridades ofrecían hasta $25 millones de recompensa.

‘Amadeo’ es señalado de participar en los enfrentamientos ocurridos en zonas rurales entre Jericó y Támesis. Su historia en el Clan del Golfo se remonta a hace 15 años, cuando delinquía en los municipios de Andes, Betania, Jardín, Hispania, Ciudad Bolívar, Pueblorrico y Támesis.

Clan del Golfo estaría detrás de emboscada que dejó dos soldados muertos en Antioquia
RELACIONADO

Clan del Golfo estaría detrás de emboscada que dejó dos soldados muertos en Antioquia

Este delincuente también habría participado en el ataque contra una subestación eléctrica en Buritaca, perpetrado en enero de este año.

Los demás capturados fueron identificados como alias Guajiro, encargado de cobrar extorsiones y articular crímenes en el suroeste de Antioquia; y alias Primo, presunto miembro del Componente Criminal Focalizado, quien se desempeñaba como cabecilla urbano y coordinaba la expansión criminal en esta zona del país.

Material de guerra incautado

En medio de la operación también fueron incautados una pistola, un revólver, una granada y cartuchos de diferentes calibres. Los capturados y el material incautado quedaron a disposición de las autoridades competentes para su respectiva judicialización.

Delegación del Gobierno estaba reunida con disidencias de ‘Calarcá’ cuando pasó el ataque en Amalfi
RELACIONADO

Delegación del Gobierno estaba reunida con disidencias de ‘Calarcá’ cuando pasó el ataque en Amalfi

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Antioquia

Masacre en Antioquia: cuatro personas fueron asesinadas en La Unión

Miguel Uribe

Silvestre Dangond le dedicó un sentido homenaje a Miguel Uribe durante su concierto en Bogotá

Violencia de género

Intento de feminicidio: mujer fue apuñalada 27 veces por su novio en Medellín

Otras Noticias

Luis Díaz

DT del Bayern Múnich y el respaldo para Luis Díaz tras su fallo viral en la Bundesliga

Vincent Kompany habló en la rueda de prensa posterior a la victoria frente al Augsburgo y se refirió a las ocasiones falladas por Luis Díaz.

Redes sociales

La inesperada reacción de Melissa Gate a la nueva canción de Altafulla: video

Así fue la reacción de la creadora de contenido a la canción del ganador de la Casa de los Famosos.

Turismo

Reconocida aerolínea a nivel mundial se declara en quiebra por segunda vez: esto se sabe

Estados Unidos

Rebanada de pizza cambia el rumbo de la investigación por la muerte de una niña en medio de una pijamada

Enfermedades

¿El uso de algunos anticonceptivos podría aumentar el riesgo de infecciones?