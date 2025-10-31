Capturan en Barranquilla a Emilio Tapia para que cumpla condena por Centros Poblados

El contratista Emilio Tapia fue capturado este viernes en la Clínica Altos del Prado, en Barranquilla, por agentes de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (DIJIN) de la Policía Nacional.

La detención se realizó con el objetivo de hacer efectiva una condena de 17 años de prisión en su contra por su participación en el escándalo de corrupción conocido como Centros Poblados.

Según fuentes consultadas, el contratista se encontraba internado en la clínica por una crisis hipertensiva.

La orden de captura contra Emilio Tapia

El pasado 10 de octubre, el juzgado 15 penal del circuito con funciones de conocimiento de Bogotá revocó el fallo del 11 de abril de 2025, “mediante el cual el despacho ejecutor de la pena concedió la libertad condicional al sentenciado”.

El contratista gozaba de la medida de libertad condicional y habría sido condenado como “autor de los delitos de cohecho propio e interés indebido en la celebración de contratos, a la pena de doscientos cuatro (204) meses de prisión y multa por valor de (374.985) SMMLV”.

