CANAL RCN
Colombia

Capturan en Barranquilla a Emilio Tapia para que cumpla condena por Centros Poblados

La detención se realizó con el objetivo de hacer efectiva una condena de 17 años de prisión.

Trasladan a Emilio Tapia a cárcel en Barranquilla
Emilio Tapia - Foto: Archivo Noticias RCN

Noticias RCN

octubre 31 de 2025
02:50 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El contratista Emilio Tapia fue capturado este viernes en la Clínica Altos del Prado, en Barranquilla, por agentes de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (DIJIN) de la Policía Nacional.

La detención se realizó con el objetivo de hacer efectiva una condena de 17 años de prisión en su contra por su participación en el escándalo de corrupción conocido como Centros Poblados.

Según fuentes consultadas, el contratista se encontraba internado en la clínica por una crisis hipertensiva.

La orden de captura contra Emilio Tapia

El pasado 10 de octubre, el juzgado 15 penal del circuito con funciones de conocimiento de Bogotá revocó el fallo del 11 de abril de 2025, “mediante el cual el despacho ejecutor de la pena concedió la libertad condicional al sentenciado”.

El contratista gozaba de la medida de libertad condicional y habría sido condenado como “autor de los delitos de cohecho propio e interés indebido en la celebración de contratos, a la pena de doscientos cuatro (204) meses de prisión y multa por valor de (374.985) SMMLV”.

Noticia en desarrollo...

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Daniel Quintero

Registraduría pide a partidos aclarar si Daniel Quintero participó en la consulta del 26 de octubre

Automovilismo

Restricción de motos en Halloween fue demandada: ¿Hay posibilidad de que la anulen?

Luis Andrés Colmenares

Después de 15 años, siguen las preguntas y el dolor por el caso de Luis Andrés Colmenares

Otras Noticias

Banco de la República

Banco de la República mantiene tasa de interés ante persistencia de la inflación

La decisión fue tomada por mayoría, en un contexto marcado por el repunte de las expectativas inflacionarias.

Nicolás Maduro

¿Se arrepintió Donald Trump? Dijo que no planea ataques en Venezuela

En medio de la incertidumbre por lo que pueda pasar en Venezuela ante las amenazas de EE. UU., se conoció una nueva declaración del presidente Trump.

Viral

Exparticipante de La Casa de los Famosos Colombia anuncia importante intervención médica

Millonarios

Rafael Dudamel habló sobre su futuro: ¿será el nuevo técnico de Millonarios?

Cuidado personal

Consecuencias del consumo excesivo de alcohol y riesgos de los retos virales en fiestas