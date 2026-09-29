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Secuestró, golpeó y abusó sexualmente a su novia de 16 años en el sur de Bogotá

Las autoridades lograron la captura de un joven de 20 años señalado de someter a todo tipo de violencia, durante tres días, a una adolescente.

Yhonay Díaz

septiembre 29 de 2026
07:58 a. m.
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En las últimas horas, la Policía de Bogotá logró la captura de un hombre de 20 años, acusado de secuestrar y abusar sexualmente de su novia de 16, en el interior de una vivienda en la localidad de Usme, sur de la ciudad.

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Las autoridades lograron intervenir y rescatar a la víctima tras tres días de cautiverio.

De acuerdo con la información entregada por las autoridades, la víctima sería la novia del agresor, quien durante el cautiverio habría obligado a la menor a desnudarse para tomarle fotografías íntimas que amenazaba con publicar si no se aceptaba sus pretensiones.

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Novio secuestró y abusó a una menor de 16 años

Los hechos ocurrieron el pasado 10 de septiembre en el interior de una vivienda ubicada en la localidad de Usme donde el capturado habría mantenido a la menor encerrada e incomunicada en contra de su voluntad.

De acuerdo con las investigaciones, el agresor obligó a la joven a desnudarse para tomarle fotografías sin su consentimiento, imágenes que utilizaba para amenazarla.

El novio amenazaba a la menor con divulgar las imágenes íntimas si ella decidía abandonarlo o denunciarlo. Esta situación mantuvo a la víctima en silencio durante el cautiverio.

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¿Cómo fue el rescate de la menor secuestrada por su novio?

La Policía Nacional recibió una alerta sobre la situación de la menor. La intervención oportuna permitió dar con la captura del presunto agresor, quien fue detenido por los delitos de acceso carnal violento y violencia agravada.

El capturado fue puesto a disposición de la Fiscalía. Un juez impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra el novio de la víctima, quien deberá responder por la cruel situación a la que habría sometido a la adolescente.

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