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Galán promete menos cables, más iluminación y nuevas cámaras tras aprobación de la reforma

El mandatario local precisó que el nuevo esquema no tendrá impacto sobre los hogares de estratos 1, 2 y 3.

Noticias RCN

septiembre 29 de 2026
09:58 a. m.
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El Concejo de Bogotá aprobó en segundo debate la reforma tributaria presentada por la administración del alcalde Carlos Fernando Galán, una iniciativa denominada Acuerdo por una Ciudad Inteligente que busca financiar la modernización del alumbrado público, el soterramiento de redes de cables y el fortalecimiento de herramientas tecnológicas para la seguridad en la capital.

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Tras la aprobación, el mandatario calificó la decisión como una “gran noticia para Bogotá” y aseguró que representa “un paso hacia el futuro” para la ciudad. Según explicó, uno de los principales objetivos es transformar una infraestructura de alumbrado que considera obsoleta y avanzar en la organización del espacio público en distintos sectores de la capital.

Cobro para estratos 4, 5 y 6

Galán precisó que el nuevo esquema no tendrá impacto sobre los hogares de estratos 1, 2 y 3. En cambio, los contribuyentes de estratos 4, 5 y 6 asumirán un aporte mensual destinado a financiar las obras contempladas en el proyecto.

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De acuerdo con el alcalde, el cobro promedio será de 11.000 pesos mensuales para el estrato 4, 19.000 pesos para el estrato 5 y 29.000 pesos para el estrato 6. Aunque reconoció que se trata de un costo adicional para los ciudadanos, sostuvo que “el beneficio va a ser mayor” gracias a las mejoras previstas en infraestructura urbana.

Asimismo, destacó que la iniciativa permitirá acelerar el proceso de soterramiento de cables en diferentes barrios de Bogotá, una problemática que afecta la calidad visual del entorno y la movilidad en algunas zonas residenciales.

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Tecnología y seguridad, entre las apuestas del proyecto

El alcalde explicó que los recursos también facilitarán la construcción gradual de una red de “internet de las cosas” asociada al sistema de alumbrado público, lo que abrirá la puerta a la instalación de nuevas cámaras de vigilancia y otras herramientas tecnológicas para reforzar la seguridad.

No obstante, aclaró que los resultados no serán inmediatos y que la expansión de estos sistemas se dará de manera progresiva. “Vamos a iniciar un proceso de aceleración de esa instalación de cámaras”, señaló.

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Galán complementó el anuncio destacando que el Gobierno Nacional informó sobre la llegada de 600 policías para investigación criminal, una medida que, según indicó, contribuirá a fortalecer las estrategias de seguridad en la capital mientras se desarrollan los proyectos contemplados en la reforma aprobada por el Concejo.

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