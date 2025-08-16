Capturan en Casanare a alias Polaco, presunto coordinador de extorsiones del ERPAC

La detención se produjo en un hotel de Trinidad, Casanare, mientras el sospechoso realizaba extorsiones mediante llamadas y mensajes de WhatsApp. Las autoridades incautaron armas, municiones y celulares, debilitando la capacidad operativa y financiera de esta estructura criminal que operaba en varios municipios del departamento.

Golpe estratégico contra el crimen en Casanare

En las últimas horas, tropas del Gaula Militar Casanare lograron un importante avance en la lucha contra las estructuras criminales que operan en la región. Gracias a un trabajo articulado con la Fuerza Aeroespacial Colombiana, la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, se ejecutó un operativo de alto impacto que culminó con la captura de dos hombres vinculados al autodenominado grupo delincuencial Renacer ERPAC.

La acción se desarrolló en el casco urbano del municipio de Trinidad, donde las autoridades sorprendieron a los sospechosos mientras realizaban actividades extorsivas. Entre ellos se encontraba alias Polaco, requerido por la justicia por delitos graves como concierto para delinquir agravado con fines extorsivos, terrorismo y porte ilegal de armas.

Alias Polaco: el presunto coordinador de sicarios del ERPAC

Según información oficial, alias Polaco es señalado de coordinar la red de sicarios de la estructura criminal, siendo una pieza clave en la ejecución de homicidios selectivos y en la planeación de ataques contra la población. Su captura representa un duro golpe para la organización, ya que ejercía un rol de liderazgo en las operaciones ilegales del ERPAC en municipios como Maní, Trinidad, Villanueva y Monterrey.

Junto a él fue detenido alias Carlos, capturado en flagrancia por porte y tráfico de armas de fuego. Ambos sujetos fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para su judicialización.

Material incautado y afectación a la estructura criminal

Durante el operativo, los uniformados incautaron un revólver, 33 cartuchos y dos teléfonos celulares. Estos elementos, que serán analizados por los investigadores, podrían aportar información clave sobre la red de contactos, las rutas de comunicación y las actividades delictivas de la estructura.

Las autoridades destacaron que esta operación afecta directamente la capacidad operativa y financiera del ERPAC en Casanare, reduciendo el riesgo de extorsiones, secuestros y homicidios en la región.

Compromiso de las autoridades con la seguridad de Casanare

El Ejército Nacional reiteró su compromiso con la seguridad y tranquilidad de los habitantes del departamento. Además, hizo un llamado a la ciudadanía para que denuncie cualquier hecho relacionado con extorsiones o actividades delictivas, recordando que la línea gratuita 147 del Gaula Militar está disponible para recibir información de manera segura y confidencial.

Las autoridades aseguraron que continuarán desarrollando operativos contundentes contra los grupos armados organizados y estructuras criminales que pretendan alterar el orden público en el territorio.

Datos clave del operativo