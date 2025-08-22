Capturan en Ibagué a alias Peluca, solicitado por homicidio y hurto en Bogotá

La Policía Nacional confirmó la detención en Ibagué de un hombre de 35 años conocido como alias Peluca, quien era requerido por las autoridades en Bogotá por graves delitos como homicidio agravado, hurto calificado y porte ilegal de armas.

El operativo se llevó a cabo en el marco del “Plan Cazador”, estrategia nacional que busca hacer efectivas órdenes de captura y garantizar el cumplimiento de medidas judiciales.

La acción estuvo a cargo de uniformados de la Fuerza Disponible, quienes interceptaron al sujeto en la comuna 9 de la capital tolimense.

Durante la requisa, los policías encontraron varias dosis de bazuco, lo que llevó a una captura en flagrancia. En ese momento, el individuo intentó identificarse como ciudadano extranjero, lo que despertó sospechas en los uniformados.

Tras la verificación de antecedentes, se descubrió que en realidad se trataba de un ciudadano bogotano requerido por la justicia.

Según las investigaciones, los hechos por los que era buscado ocurrieron el 24 de marzo de 2022, en el barrio Juan Pablo II de Bogotá.

Ese día, alias Peluca, junto a otros dos hombres, habría solicitado un taxi por aplicación con la intención de robar al conductor. La víctima opuso resistencia y recibió un disparo que le causó la muerte.

Luego del crimen, el capturado emprendió una huida internacional que incluyó países como México, Brasil, Bolivia, Ecuador y Perú, hasta regresar a Colombia, donde se estableció en Ibagué, viviendo en condición de calle durante los últimos meses.

Tras la confirmación de su identidad, el hombre fue puesto a disposición del Juzgado 79 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá, que le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.

La sentencia en su contra asciende a 308 meses de prisión, es decir, más de 25 años tras las rejas.