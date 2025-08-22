CANAL RCN
Colombia

Avioneta se estrelló en zona rural de Nechí, Antioquia: reportan una persona fallecida

La aeronave quedó completamente destrozada luego del accidente. De acuerdo con las autoridades, solo iba a bordo el piloto.

agosto 22 de 2025
04:17 p. m.
Al medio día de este viernes 22 de agosto, un nuevo accidente aéreo se reportó en Antioquia. Una avioneta de matrícula HJ 319 se estrelló en zona rural de Santa Anita, Bajo Cauca antioqueño.

Según el reporte de la Dirección Técnica de Investigación de Accidentes, el piloto que manejaba la aeronave falleció en el lugar de los hechos y era la única persona a bordo de la avioneta.

La entidad adscrita a la Aeronáutica Civil se encuentra frente a la investigación.

Bomberos de Nechí atendieron la emergencia

El Cuerpo de Bomberos de Nechí llegó al lugar del accidente para atender la emergencia y continúan a la espera de las unidades de la Sijin para realizar el levantamiento del cadáver. Por el momento, las causas del accidente son desconocidas.

El accidente de la avioneta en Laureles, Medellín

Ocho días atrás, el viernes 15 de agosto, una avioneta también se accidentó en Antioquia. La aeronave cayó sobre un parque de Laureles, ubicado cerca del estadio Atanasio Girardot, en Medellín.

Según la última conversación de la aeronave con la torre de control, el piloto solicitó despejar la pista del aeropuerto para aterrizar de emergencia, pero por fallas en su motor no alcanzó a llegar. El siniestro dejó dos personas heridas.

